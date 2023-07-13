"Нет сомнений": глава Пентагона уверен в членстве Украины в НАТО и назвал сроки

Украине "еще есть над чем работать" на пути к стандартам НАТО, уверен Ллойд Остин.

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Ллойд Остин оценил евроатлантические перспективы Украины / Коллаж: Главред, фото: defense.gov, УНИАН

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин оценил перспективы присоединения Украины к НАТО.

Он не сомневается в том, что Украина присоединится к НАТО после завершения войны. Об этом он заявил в интервью CNN по итогам саммита Альянса.

"Мы слышали, что почти каждая страна в этой комнате сказала то же самое", — сказал глава американского оборонного ведомства.

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Вместе с тем, по его мнению, Украине "еще есть над чем работать" на пути к стандартам НАТО.

"Хотя мы делаем эту работу сейчас, когда они ведут эту войну, нужно сделать еще больше для того, чтобы они имели полный набор возможностей", — добавил Остин.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов оценил саммит НАТО в Вильнюсе. Тот результат, который достиг президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита НАТО в Вильнюсе — это победа украинцев, считает он.

Как говорит Данилов, Украина обязательно будет в НАТО, а Российская империя не будет существовать.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО, требование о ПДЧ отменено. Однако приглашение на вступление государство получит после выполнения некоторых условий.

Позднее стало известно, что Совет Украина – НАТО заменит предыдущий формат сотрудничества – комиссию "Украина – НАТО", которая не собиралась с 2017 года из-за блокировки пророссийски настроенной Венгрией.

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