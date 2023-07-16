"Не подлежит обсуждению": Украина станет членом НАТО - Белый дом

Запад пытается "задавить" РФ санкциями и обещает поддерживать Украину, пока это будет необходимо.

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Джейк Салливан, Владимир Зеленский, Столтенберг / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Украина станет членом НАТО после победы в войне с РФ и "это не подлежит обсуждению". Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает CBS News.

Он добавил, что Запад пытается задавить Россию своими санкциями и ослабить способность РФ производить передовые технологии.

"Поэтому я думаю, что в конечном итоге, если Россия решит продолжать участвовать в этой войне, это будет стоить ей очень дорого. А Украина будет продолжать добиваться успехов на поле боя", - сказал Салливан.

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В Белом доме обещают продолжать поддерживать Украину все время, пока будет необходимо. В конечном итоге это приблизит вступление Украины в Альянс.

"Мы очень просто сказали в НАТО, что будущее Украины - в НАТО. Мы это имели в виду. Это не подлежит обсуждению. Это то, что теперь обязались делать все 31 союзник", - добавил Салливан.

Вступление Украины в НАТО

Глава Пентагона уверен в членстве Украины в НАТО и назвал сроки. Ллойд Остин убежден, что Украина вступит в НАТО после окончания войны и победы над РФ. Вместе с тем, по его мнению, Украине "еще есть над чем работать" на пути к стандартам НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что гарантии НАТО для Украины могут заставить Путина завершить войну. Пока Путин верит, что он может одержать победу в этой кровавой войне, он будет ее продолжать. Нужно показать ему, что он не продержится дольше, чем Украина, говорит Блинкен.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский провел очень важное совещание по саммиту НАТО. По словам президента, начали подготавливать содержание для работы Совета Украина-НАТО, заключение договоров с партнерами о гарантиях безопасности.

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