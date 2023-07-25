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Кабмин поменял механизм предоставления субсидий: что теперь будет иначе

Дмитрий Видоменко
25 июля 2023, 19:00 обновлено 25 июля, 19:00
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Кабмин усовершенствовал порядок, по которому уже не нужно собирать многочисленные справки для получения жилищной субсидии.
Старушка, квитанция
По словам премьера Шмыгаля, чиновники совершенствуют механизм быстрого предоставления жилищных субсидий / коллаж Главред, фото УНИАН

Кабинет министров утвердил решение, которое обеспечит автоматический обмен информацией между Пенсионным фондом и Государственной миграционной службой. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на очередном заседании правительства.

По словам премьера, чиновники совершенствуют механизм быстрого предоставления жилищных субсидий и делает социальную поддержку украинцев еще более адресной и доступной.

В прошлом месяце, говорит Шмыгаль, правительство установило порядок, по которому уже не нужно собирать многочисленные документы-справки, а достаточно подать упрощенное заявление для получения субсидии.

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Подавать упрощенную заявку можно через "Дию", сайт либо мобильное приложение Пенсионного фонда, в которой нужно указать членов семьи, адрес проживания и счет в банке, куда будут начисляться выплаты.

Затем, говорят чиновники, нужно определить удобный для себя канал для коммуникации и подписать заявление либо с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), либо подписи (если заявление бумажное).

Далее органы Пенсионного фонда из официальных источников информации будут самостоятельно осуществлять сбор и обработку сведений, которые необходимы для назначения выплаты.

До того власты Украины задекларировали планы повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ)

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

Кроме того, чиновники рассказывали, что украинцы могут платить за свет вдвое меньше. Граждане Украины могут в два раза сократить суммы в платежках за электроэнергию - для этого необходимо установить двухзонный счетчик.

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