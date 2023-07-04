Как оформить субсидию на коммуналку: кто имеет право и как ее подсчитать

В Украине субсидию могут оформить семьи, доход которых не позволяет самостоятельно платить счета за коммунальные услуги.

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В Украине изменили порядок предоставления субсидий / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине субсидию могут оформить семьи, доход которых не позволяет самостоятельно платить счета за коммунальные услуги ‒ и для каждой из них рассчитывается размер обязательного платежа. Об этом говорится в инструкции, которую составили представители ресурсоснабжающей организации YASNO.

Как говорят специалисты, семья может оформить субсидию, если оплата за коммунальные услуги заметно больше, чем обязательный платеж.

Кому стало проще в Украине получить субсидии

Упрощенный механизм действует для многодетных и приемных семей, а также для семей, в которых есть человек с инвалидностью. К примеру, ранее, когда одна из таких семей подавала декларацию, то должна была указывать автомобиль, если он у нее имелся. Это считалось доходом и влияло на размер квитанции. Сейчас автомобили не учитываются, потому как можно больше семей могут оформить субсидию.

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В 2023 также упростили условия для семей, члены которых находятся в другой стране. Если раньше кто-то из семьи более 60 дней находился за границей и получал доход (к примеру, пенсию или зарплату) в Украине, то это влияло на расчет среднего дохода одного члена семьи. Сейчас учитывается доход только живущих в стране.

Кроме того, получить пособие для оплаты коммунальных квитанций могут семьи, дом которых находится в оккупации или в зоне боевых действий. Если ранее семья подавала заявку на пособие по месту проживания, то сейчас она может сделать это в любом населенном пункте, где она временно пребывает (такой механизм предоставления субсидий был продлен до 2024 год).

Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

До того власты Украины задекларировали планы повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ)

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

До того чиновники рассказывали, что украинцы могут платить за свет вдвое меньше. Граждане Украины могут в два раза сократить суммы в платежках за электроэнергию - для этого необходимо установить двухзонный счетчик.

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