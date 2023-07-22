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Клименко раскрыл, что может быть, если Украина останется без "зерновой сделки"

Юлия Куришко
22 июля 2023, 02:35
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Украинский морской экспорт проходит именно через порты Одесской области и он занимал примерно треть всего зернового экспорта.
Клименко раскрыл, что может быть, если Украина останется без 'зерновой сделки'
Клименко рассказал о "зерновой сделке" без России / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В интервью Главреду главный редактор сайта BlackSeaNews, руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко рассказал, какие последствия для Украины может иметь отсутствие этого соглашения, если действительно Россия решит его не продлевать.

"У нас всегда морской экспорт именно через порты Одесской области и он занимал примерно треть всего зернового экспорта. То есть да, будет продолжаться транзит (подчеркиваю) через страны Европейского Союза в их порты. В частности, недавно Хорватия заявила о готовности предоставить для этого свои порты. Будут продолжаться проход через Дунай, перевалка через порт Констанца, но это будет дороже. Я уверен, что уже сейчас по этому плану "Б" украинские чиновники, и Министерство аграрной политики, и Министерство инфраструктуры, и офис президента ведут разговоры", - пояснил Клименко.

Он добавил, что будет хуже, будут экономические потери, но в целом зерновой экспорт сохранится. Потому что мировой рынок нуждается в украинском зерне, поэтому будут найдены более дорогие, более невыгодные Украине, но будут найдены какие-то решения.

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Кто такой Андрей Клименко

Андрей Васильевич Клименко (род. Московская область) - украинский журналист, экономист и общественный деятель. Главный редактор портала BlackSeaNews, один из руководителей проекта "Майдан иностранных дел". Заслуженный экономист Автономной Республики Крым (2005), сообщает Википедия.

Окончил Севастопольский приборостроительный институт по специальности "Автоматика и телемеханика, АСУ больших систем".

С 1994 по 1998 годы был соавтором проекта и главным консультантом администрации первой в Украине Северо-Крымской экспериментальной экономической зоны "Сиваш".

С 2005 по 2009 был научным руководителем проекта "Севастопольский проект открытой экономики" и председателем Совета Таврического Института регионального развития (тирр). Под его руководством группа ученых ТИРР разработала первую стратегию для Крыма на период с 2005 по 2015 год, которая имела целью развернуть вектор его экономического развития в европейском направлении.

С 2010 года-соучредитель и главный редактор интернет-портала Blackseanews.net.в начале 2014 года переехал в Киев в связи с аннексией Крыма.

Атака России по портам Украины

Напомним, что ночью 19 июля в Одесской области в порту россияне уничтожили 60 тысяч тонн зерна. Больше всего пострадала зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков.

РФ ударила "Калибрами" по терминалу с зерном в Одесской области. Во время российской атаки 21 июля враг уничтожил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. В результате обстрела пострадали 2 человека, получив ранение стеклом.

В ISW раскрыли, почему Россия усиливает атаку по украинским портам. Долговременные сбои в логистике зерна в Украине будут иметь все большее каскадное влияние на поставки зерна.

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