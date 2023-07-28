'Причина не только в портах': эксперт объяснил, поставляла ли Украина что-то кроме зерна

Стамбульская зерновая инициатива предусматривала только поставки зерна, пояснил Кущ.

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Кущ рассказал об поставке зерна/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В интервью Главреду экономический эксперт Алексей Кущ рассказал, что кроме зерна Украина поставляла через порты и есть ли какие-то критические категории экспорта.

"Нет. Дело в том, что Стамбульская зерновая инициатива предусматривала только поставки зерна. То есть Украина на мировые рынки больше ничего не могла поставлять через эти порты, только через дунайские", - пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас экономика Украины настолько упростилась, что из сложных видов продукции с высокой добавленной стоимостью практически перестали что-либо поставлять на внешние рынки. Но тут причина уже не только в портовых факторах, но и во внутренних.

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"Например, бизнес сейчас сталкивается с проблемами интенсивной мобилизации – часть людей уехали, часть мобилизуют, не хватает специалистов. И для бизнеса это гораздо важнее, чем доступ к одесским портам. Больше всего эта ситуация ударила по металлургии, которая не может пользоваться портовой инфраструктурой. И, соответственно, экспортировать металл и железную руду. Сейчас это можно делать только с помощью железной дороги, где возможности ограничены", - пояснил Кущ.

Атака по портам в Одессе

Напомним, что Гуменюк рассказала, почему россияне пытаются атаковать портовую инфраструктуру Одессы. Армия РФ хочет максимально усложнить ситуацию на южной части фронта.

РФ атакует Одессу, чтобы попытаться отрезать Украину от Черного моря. Украина знает о планах страны-агрессора России и ответит Москве должным образом, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Кущ объяснил, почему Украина может потерять 50% аграрного потенциала. Эксперт пояснил, что сейчас для Украины в приоритете стоит вопрос в долгосрочной мотивации фермеров и развития аграрного сектора.

В ISW раскрыли, почему Россия усиливает атаку по украинским портам. власти Кремля пытаются создать ощущение срочности возвращения к Черноморской зерновой инициативе, усиливая атаку по украинским портам.

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