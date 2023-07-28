Кремль готовит теракт россиянам в Брянской области, чтобы обвинить Украину

Власти РФ проводят информационную подготовку, распространяя дезинформацию среди местного населения.

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Кремль готовит теракт для россиян / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: видео

Кремль запланировал провести террористические акты против собственного населения в Брянской области, чтобы обвинить в этом Украину, информирует Центр национального сопротивления.

В сообщении говорится, что российские власти проводят информационную подготовку, распространяя дезинформацию среди местного населения.

"В Брянской области, в районе от Нови Юрковичи до Белая вьюнок, российские власти планируют проведение терактов против собственного населения. Сейчас идет информационная подготовка к операции. местные предупреждают, что последние два дня российские власти предупреждают их о возможном проникновении диверсионно-разведывательных групп ВСУ с целью диверсий против гражданского населения", - передает ЦНС.

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Кроме того, в ЦНС сообщили, что для имитации противодействия в этот район прибывает усиление для контрдиверсионных мер.

Напомним, что в ISW описали три возможных сценария аварии на Запорожской АЭС. Последствия теракта на ЗАЭС для россиян могут быть хуже, чем проблемы с контрнаступлением для Вооруженных сил Украины.

Зеленский утверждает, что Россия способна устроить локальный взрыв на Запорожской АЭС. На захваченной Запорожской АЭС находятся около 500 российских оккупантов с тяжелой военной техникой, рассказал президент.

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