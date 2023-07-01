РФ может устроить аварию на ЗАЭС: в ISW описали три возможных сценария

Последствия теракта на ЗАЭС для россиян могут быть хуже, чем проблемы с контрнаступлением для Вооруженных сил Украины.

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РФ, вероятно, продолжит политику угроз ядерной катастрофой / Фото УНИАН

Российские оккупанты, вероятно, не станут намеренно создавать аварию на Запорожской АЭС, так как не смогут контролировать ее последствия. Однако опыт с Каховской ГЭС показывает, что оккупанты могут прибегнуть и к такому теракту. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Институт изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что последствия теракта на ЗАЭС для россиян могут быть хуже, чем проблемы с контрнаступлением для Вооруженных сил Украины. Поэтому РФ, вероятно, продолжит политику угроз ядерной катастрофой.

"Однако возможное разрушение Россией плотины Каховской ГЭС также негативно сказалось на российских силах, и нельзя исключать возможные российские планы саботажа на ЗАЭС", - отметили в ISW.

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В случае теракта РФ может прибегнуть к трем сценариям.

Первый сценарий. Оккупанты могут сбросить облученную воду из ЗАЭС в Каховское водохранилище, чтобы помешать украинскому переходу через уже в значительной степени осушенное водохранилище.

Второй сценарий - создать радиоактивный шлейф, чтобы покрыть большую территорию на юге Украины, хотя реакторы спроектированы таким образом, чтобы это было сложно сделать.

Третий сценарий. Вызвать аварию с небольшим радиусом, чтобы предотвратить наступление ВСУ вблизи самой ЗАЭС.

"Ни один из этих вариантов не дает большей военной выгоды для российских войск, чем возможные последствия, которые они могут создать", - отметили аналитики.

Кроме этого, РФ прибегает к привычной политике обвинения Украины в своих намерениях. Так в ISW прокомментировали слова главы МИД РФ Марии Захаровой, заявившей о якобы подготовке Украины к атаке на ЗАЭС.

"Абсурдные соображения Захаровой типичны для информационных операций Кремля о якобы угрозах безопасности ЗАЭС. Кремль регулярно прибегал к угрозам ядерной эскалации и предупреждал об угрозах для ЗАЭС, созданных в основном Россией, в попытках оказывать давление на Украину, чтобы она сдержала свои военные действия", - пишут эксперты ISW.

В Институте изучения войны добавили, что создание угрозы аварии на ЗАЭС может использоваться Россией для устрашения Украины с целью остановить контрнаступление на юге, а также для давления на Запад перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

Ситуация на Запорожской АЭС

Запорожская АЭС была оккупирована российскими войсками в марте 2022 года.

9 августа украинская разведка подтвердила, что оккупанты минируют энергоатомные блоки Запорожской АЭС. К этому причастны "вагнеровцы".

В конце апреля 2023 года стало известно, что российские оккупанты соорудили огневые позиции на крышах реакторных сооружений Запорожской АЭС, то есть они готовы вести бои на территории самой станции в случае контрнаступления ВСУ.

В мае 2023 года в МАГАТЭ сообщили, что российские оккупационные войска разместили на захваченной Запорожской атомной электростанции военную технику и взрывчатку.

После подрыва оккупантами Каховской ГЭС есть риски для ядерной и радиационной безопасности, которые могут привести к катастрофе. Именно поэтому последний энергоблок Запорожской атомной электростанции решили перевести в режим "холодной остановки".

22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на Запорожской атомной станции.

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