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"Не верю в распад РФ": эксперт спрогнозировал, как и чем закончится война в Украине

Юлия Куришко
29 июля 2023, 04:10
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Сейчас темп войны определяют США и наши партнеры, сообщил эксперт.
Тарас загородный, украинские военные
Как и чем закончится война в Украине / коллаж: Главред, Главред, 14 ОМБр Романа Великого

На сайте Главред состоялся чат с политическим и экономическим экспертом Тарасом Загородним. Общаясь с читателями, он рассказал свой прогноз о том, когда и чем может закончиться война в Украине.

Он подчеркнул, что сейчас никто в мире не скажет, чем закончится эта война. Сейчас это лотерея.

"Вопрос в том, что Украина будет считать своей победой. Если мы считаем победой выход на границы 1991 года, тогда возникнет вопрос о том, что делать с Беларусью, которая нависает у нас на севере. Нам придется решать вопрос Беларуси, чтобы окончательно вытеснить Россию из европейской политики, потому что с помощью Беларуси Москва может влиять на Европу", - пояснил Загородний.

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Эксперт добавил, что сейчас не верит в распад РФ. В хаос и смуту в России верит, но предпосылок для полного развала РФ, пока не видит.

"Другой вариант, к которому нас часто склоняют наши партнеры - выход на линию 24 февраля 2022 года и начало переговоров с Россией. Готово ли украинское общество, и есть ли у него силы, чтобы бороться дальше? Это вопрос военного потенциала и внутренней устойчивости Украины. Есть ли у нас экономические и военные предпосылки, чтобы независимо от наших партнеров действовать? Проблема в том, что сейчас темп войны определяют США и наши партнеры. Если они будут настаивать на остановке на линии 24 февраля, к сожалению, может так случиться, что все остановится как раз на этой линии с какими - то переговорами или перемириями", - подытожил Тарас Загородний.

Война в Украине

Напомним, что Киселев о тревожном прогнозе завершения войны. Эксперт считает, что по итогам войны Украина должна получить серьезные гарантии безопасности от своих западных союзников, при этом подобные гарантии также должны быть предоставлены Россией.

Журналист назвал 3 слабых места армии РФ. Ресурсы РФ уже достаточно быстро исчерпываются, а Запад продолжает помогать Украине не просто так, а по политическим мотивам и для собственной безопасности.

ВСУ разбили бригаду врага и продвинулись на Бахмутском направлении. Андрей Билецкий раскрыл, что россияне активно используют артиллерию. Кроме этого, территория на подступах тщательно заминирована.

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