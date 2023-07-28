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"За год-два Россия попросит пощады": журналист назвал 3 слабых места армии РФ

Алёна Воронина
28 июля 2023, 17:42 обновлено 28 июля, 17:46
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Ресурсы РФ уже достаточно быстро исчерпываются, а Запад продолжает помогать Украине не просто так, а по политическим мотивам и для собственной безопасности.
Сгоревшая российская техника, Евгений Киселев
Журналист назвал 3 слабых места армии РФ/ коллаж: Главред, фото: Facebook Генштаб ВСУ, Главред

Запад, вероятнее всего, убежден, что ресурсы страны-агрессора России не бесконечные и быстро исчерпываются, поэтому за год-полтора-два РФ попросит пощады. Западные страны, в том числе страны Большой семерки и НАТО, будут продолжать помогать Украине. Но они это делают не только из высоких идеалистических побуждений, но и из соображений практической политики и собственной национальной безопасности.

Такое мнение высказал журналист, телеведущий, политический аналитик Евгений Киселев во время чата на Главреде. Он отметил: уже сейчас заметно, что есть сферы, в которых РФ и российская армия безнадежно отстают. Киселев назвал три таких слабых места российской оккупационной армии.

"Во-первых, современные высокоточные виды оружия и боеприпасов. Все эти умные управляемые дальнобойные ракеты и снаряды Россия не может себе позволить. Да, у нее есть относительно высокоточные ракеты, планирующие авиабомбы, те или иные современные виды вооружения, но от уровня, качества и количества современного высокоточного оружия и боевой техники, которые есть у Запада, Россия отстает навсегда", – отметил политический аналитик.

Второе слабое место – большие потери армии страны-агрессора России. По его словам, даже если российские военные заводы будут работать на полной мощности, они всё равно не смогут компенсировать всё то оружие и военную технику, которые оккупанты уже потеряли на поле боя.

"Также она (Россия – ред.) не сможет восполнять расходы крылатых и баллистических ракет, которые пока РФ могла позволить себе тратить исключительно из-за того, что у нее их было на складах очень много. Но, как выясняется, запасы, которые были в российских арсеналах, не бездонны, и они начинают иссякать.

Третье слабое место армии РФ – средства современной аэрокосмической разведки. К сожалению для России и к счастью для Украины и ее западных союзников, у России очень небольшая и достаточно слабая спутниковая разведывательная группировка, отметил Киселев. РФ не имеет достаточного количества разведывательных самолетов и самолетов, которые занимаются ранним обнаружением и управлением войсками (АВАКС). Таких воздушных судов у страны-агрессора всего несколько, и то они очень устаревшие.

"Поэтому у ВСУ есть колоссальное преимущество, например, во введении прицельной контрбатарейной борьбы и в большей дальности стрельбы американских гаубиц, которые сейчас находятся на вооружении украинской армии (не говоря уже о HIMARS, которые стреляют значительно дальше, чем российская артиллерия и российские системы ракетного залпового огня)", – рассказал политический аналитик.

Также военные ВСУ быстро приезжают на точку и получают более точные координаты.

"Часть этой информации, как я понимаю, поступает от союзников – США и Великобритании, которые обеспечивают украинских артиллеристов и ракетчиков точными координатами целей в режиме реального времени", – отметил Киселев.

По его словам, сейчас многим военным экспертам сложно говорить о соотношении сил. Ведь, например, у России больше танков, но они очень старые и в современной войне превращаются в легкие мишени.

Аналитик добавил, что трудно спрогнозировать, насколько еще у России хватит ресурсов, но ее ресурсы не являются неисчерпаемыми.

Смотрите видео чата с журналистом Евгением Киселевым на Главреде:

Кто такой Евгений Киселев

Евгений Алексеевич Киселев — 15 июня 1956, Москва, Российская РФСР, СССР) - российский и украинский журналист, медиаменеджер, политический обозреватель, телеведущий, пишет Википедия.

Война в Украине

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный мощно высказался относительно наступления. Он подчеркнул, что каждый метр украинские военные отвоевывают потом и кровью. Сегодня мы живем в реалиях, когда государственность закаляется в боях, подчеркнул главком ВСУ.

Ранее сообщалось, что РФ угрожает судам у портов Украины. В частности, Государственная пограничная служба Украины опубликовала видео, где российский военный корабль угрожает гражданскому судну, которое проходило неподалеку от одного из украинских морских портов. В ОП призвали международное сообщество действовать.

Журналист, телеведущий и политический аналитик Евгений Киселев отметил, что война в Украине может закончиться в несколько этапов. По итогам войны Украина должна получить серьезные гарантии безопасности, уверен Киселев. По его словам, есть такой риск, что решение могут отсрочить на 100 лет.

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