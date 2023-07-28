Решение могут отсрочить на 100 лет: Киселев о тревожном прогнозе завершения войны

По итогам войны Украина должна получить серьёзные гарантии безопасности, уверен Евгений Киселев.

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Евгений Киселев спрогнозировал сценарий завершения войны / Коллаж: Главред, Фото: 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, УНИАН

Война в Украине может закончиться в несколько этапов, заявил журналист, телеведущий и политический аналитик Евгений Киселёв.

"Первый – это возвращение Украины к границам, которые существовали до 24 февраля 2022 года, до начала полномасштабной российской агрессии. Второй этап – это возврат Украины и, соответственно, России к границам 1991 года", — подчеркнул он во время чата в Главреде.

Эксперт считает, что по итогам войны Украина должна получить серьёзные гарантии безопасности от своих западных союзников, при этом подобные гарантии также должны быть предоставлены Россией.

"Это сложный вопрос, потому что нынешнее руководство России едва ли на это пойдёт, но оно не вечно. Рано или поздно Путина кто-то сменит, и уже с этим человеком, думаю, удастся договориться, даже если это будет не либерал и не демократ. Полагаю, следующий руководитель России будет настроен значительно более прагматично", — предположил он.

Гость редакции Главреда не исключает, что новый руководитель России может появиться через 10-15-20 лет.

"Мне кажется, здесь не нужно обольщаться – процесс прекращения войны будет небыстрым. И оформление результатов войны в дипломатических формулировках займёт бесконечно долгое время", — подчеркнул он.

При этом телеведущий напомнил пример отношений между Японией и РФ, которые до сих пор не подписали мирный договор из-за оккупированных СССР территорий по итогам Второй мировой войны.

"Вполне вероятно, что подобные нерешённые проблемы могут сохраняться и в отношениях между Москвой и Киевом на 50 или 100 лет", — добавил Киселев.

Смотрите видео - чат с Евгением Киселевым в Главреде:

Кто такой Евгений Киселев Евгений Алексеевич Киселев — 15 июня 1956, Москва, Российская РФСР, СССР) - российский и украинский журналист, медиаменеджер, политический обозреватель, телеведущий, пишет Википедия.

Ранее Киселев раскрыл сценарий освобождения Крыма. Война придёт в Крым в полном объёме, уверен Евгений Киселев.

Напомним, Киселев спрогнозировал, найдутся ли в РФ люди, которые решаться штурмовать Кремль танками. Теоретически, в стране-агрессоре РФ есть люди, которые могут решиться штурмовать Кремль на танках, считает Евгений Киселев.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее сказал, что ситуация внутри России обостряется. Усиливается конфликт между Министерством обороны оккупантов и боевиками ЧВК Вагнера. Подоляк прогнозирует серьезное противостояние в РФ уже в ближайшие месяцы.

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