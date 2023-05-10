Киселев спрогнозировал, найдутся ли в РФ люди, которые решаться штурмовать Кремль танками

Теоретически, в стране-агрессоре РФ есть люди, которые могут решиться штурмовать Кремль на танках, считает Евгений Киселев.

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Найдутся ли в РФ люди, которые могут решиться штурмовать Кремль танками: прогноз Киселева/ коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Теоретически, в стране-агрессоре РФ есть люди, у которых есть доступ к тяжелой военной технике по типу танков и которые могут решиться штурмовать на них Кремль. Об этом в интервью Главреду рассказал журналист, телеведущий, политический аналитик Евгений Киселев.

"Я могу говорить только теоретически. Теоретически такие люди есть. Взяли, сели по танкам и поехали. И кто их будет останавливать? Вы представляете себе, что такое идущая на скорости танковая колонна? Это страшная штука, от одного танка можно обгадиться, не сходя с места. А когда танковая колонна идет на скорости и сверху ее сопровождает четыре вертолета, все эти ФСОшники, которые ни разу в жизни не стреляли и не были в деле, а только щеки надувают за спиной у Путина, тут же могут разбежаться при виде всего одного танкового батальона. Я не военный специалист, но сколько танков в батальоне бывает, 18-20, врать не буду (согласно уставу армии страны-агрессора РФ, танковый батальон состоит из 31 танка - Главред). И теоретически все эти танки на хорошей скорости за час дойдут до Кремля, пока там будут думать, что им делать", − заявил он.

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Кто такой Евгений Киселев? Евгений Алексеевич Киселев — 15 июня 1956, Москва, Российская РФСР, СССР) - российский и украинский журналист, медиаменеджер, политический обозреватель, телеведущий, пишет Википедия.

Смотрите видео интервью Евгения Киселева Главреду:

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