После потери Крыма армия РФ погонит танки в Москву, Путину грозит военный мятеж - Киселев

Путину срочно нужно попасть в руки мастеров традиционной китайской медицины - только они смогут спасти вчерашнего российского диктатора.

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После потери Крыма армия РФ погонит танки в Москву - Евгений Киселев / Главред

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вновь пошел на публичный конфликт с министром обороны страны-агрессора РФ Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым, на этот раз ссылаясь на якобы снарядный голод у боевиков ЧВК, которые находятся в Бахмуте.

Более того, Пригожин, обматерив военное руководство РФ, пригрозил вывести своих головорезов из Бахмута 10 мая. Впрочем, украинские власти уличили Пригожина во лжи, поскольку враг не сбавляет темпов обстрелов города.

В интервью Главреду журналист, телеведущий, политический аналитик Евгений Киселев рассказал, зачем Пригожин собрался уйти из Бахмута, может ли он занять место Путина, грозит ли России военный переворот и кто может спасти российского диктатора в случае проигрыша в войне в Украине.

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Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил руководство Минобороны РФ в нехватке оружия и объявил о выходе ЧВК из Бахмута 10 мая. Как вы считаете, в чем реальная причина таких заявлений? Ведь официальные власти Украины говорят о том, что не видят никакой подготовки к выводу войск.

Во-первых, я не военный эксперт и мне очень трудно сказать как там в действительности, то есть как быстро можно ретироваться из захваченного или полузахваченного населенного пункта.

Я допускаю, что ему на сборы манаток может понадобиться не такое уж долгое время. Я помню, когда украинские Вооруженные силы начали неожиданное, по сути заставшее врасплох российскую армию наступление на Харьковском направлении прошлой осенью, то они там побежали очень резво, бросая танки, бронетехнику, автомобили и оружие. Так что спросите у каких-нибудь уважаемых украинских военных экспертов вроде Олега Жданова или Сергея Грабского, они лучше меня расскажут, сколько времени на это надо.

Я имею в виду политический подтекст. Может ли он тут быть?

Высказываются разные мнения. Я все никак не могу дозвониться до господина Пригожина и спросить его напрямую. Между прочим, а почему бы и не попробовать с ним поговорить? Но, если шутки в сторону, то есть разные мнения относительно того, какую роль в действительности сейчас играет Пригожин. Точнее я бы сказал, какую партию он играет, потому что есть люди, утверждающие, что он просто прикидывается таким "внутренним оппозиционером". А на самом деле он вполне управляем и делает ровно то, что от него хочет его старший товарищ – Путин. Пригожин – абсолютная марионетка в руках российского диктатора, и он ему нужен как опричник, если угодно. Как человек, пытающийся на всех нападать, всех разоблачать, такой Малюта Скуратов при Иване Грозном, которого русский царь тогда использовал для борьбы со своими потенциальными противниками или для того, чтобы постращать людей, в которых он видел угрозу либо чувствовал, что они недостаточно хорошо ему служат.

Смотрите интервью Евгения Киселева Главреду

А некоторые говорят, что Пригожин в некотором смысле единственный публичный политик. Потому что даже Путин в каком-то смысле перестал быть таковым – то ли он выходит периодически под камеры, то ли какой-то двойник. Я вот раньше смеялся над всеми этими конспирологическими версиями насчет различных двойников, а сейчас как-то призадумался – а чем черт не шутит?! Ведь они там такие конспираторы. Люблю эту шутку про Путина: "Почему он всегда опаздывает? Потому что долго кружит по городу и проверяет, нет ли за ним хвоста "наружки".

Но если посмотреть на то, что лежит на поверхности, то действительно имеем единственного человека, который вроде бы и при власти, и чуть ли не герой "СВО": то он снимается на передовой, то скорбит над убитыми "вагнеровцами", то на фоне какого-то очередного захваченного строения передает "привет" президенту Зеленскому и главкому Сухопутных войск генералу Сырскому. То он тут же рассуждает (заметьте, в то время, как какие-нибудь ушлепки вроде Медведева самыми последними словами называют Зеленского, Пригожин обращается к нему с уважением "Владимир Александрович") и хвалит стойкость, мужество украинских солдат, посылая при этом какой-то месседж по другую сторону линии фронта. То он просто вразнос критикует руководство вооруженных сил и намекает на то, что это руководство, которое поставляет ему боеприпасы в недостаточном количестве пользуется некой поддержкой свыше. То есть это прямой намек на Владимира Путина.

То есть Пригожин сегодня единственный в России политик, который действует по законам публичной политики и дает откровенные интервью. Обратите внимание, что сейчас появился маленький ролик, где Пригожин матерится и буквально криком кричит, требуя поставить ему в достаточном количестве боеприпасы, а иначе он 10 мая уйдет из Бахмута, но есть полуторачасовое интервью военкору Пегову, малосимпатичному типу со всклокоченной рыжей бородой, на фоне которого Пригожин выглядит весьма выигрышно, чуть ли не как оппозиционер.

Я, право, не знаю, но совершенно невозможно исключить варианта, что Пригожин попытается побороться за власть.

То есть вы считаете, что у него есть президентские амбиции?

Я этого исключать не могу. Как и того, что он действительно может выкинуть любой фортель. Например, взять и действительно оставить те самые позиции. Сдать Бахмут, если угодно.

А насколько его президентские амбиции в нынешней России реализуемы? Дадут ли ему при определенных обстоятельствах хотя бы побороться за власть, не то чтобы даже претендовать на нее, а, скажем так, хотя бы заявить о своих правах?

Понятно, что института выборов в России нет – он давно разрушен и похоронен. Вместо выборов – посмешище. Поэтому, конечно, цивилизованным электоральным путем никогда в жизни ни Пригожин, ни кто-либо еще в обозримом будущем не собирается, да и не сможет прийти к власти. К власти в России сегодня без ведома и вопреки Путину можно прийти только в результате военного мятежа, путча, переворота. Других вариантов я пока не вижу.

Раз уж вы упомянули о путче и военном перевороте, хотела бы уточнить. Могут ли на Пригожина поставить ставку, условно говоря, тот же Путин либо одна из кремлевских башен? И насколько вообще военный переворот в России реален – как скоро он может произойти?

Я не знаю. Дело в том, что российская политика – штука закрытая и недоступная много-много лет даже тем, кто находится там, внутри, и пытается как-то за ней наблюдать. Я уже давно не в России, и с большого расстояния смотреть иногда бывает значительно интереснее и, как известно, со стороны лучше видно. Но каких-то вещей конечно, разглядеть нельзя. Впрочем, если бы я был сейчас в Москве, то тоже едва ли понимал, что происходит за высокой красной стеной. Куда давеча прилетел дрон, то ли запущенный ФСБшниками, то ли все-таки украинцами (что бы там не говорил президент Зеленский или кто-то еще из официальных представителей украинских властей).

Знаете, идет война, и очень часто и президент, и его представители, и высокопоставленные военные имеют право лукавить и говорить то, что не соответствует действительности. Я не очень верю в версию, что история с дроном была постановкой ФСБ.

А почему?

Если бы это была постановка, у них бы сразу и видео было наготове, и заявление, и не было бы этой непонятной томительной многочасовой паузы. Дрон ударился о купол над Сенатским дворцом Кремля в третьем часу ночи, а заговорили о случившемся только после полудня следующего дня. Это очень странно как для постановочной истории, которые должны соответствующим образом готовиться.

Но дело не в этом. У меня такое ощущение, что кроме дронов еще искры и молнии летают друг в друга. Я имею в виду то, что продолжается пресловутая война кремлевских башен. Я абсолютно уверен, что люди в окружении Путина недовольны тем, что он делает, недовольны тем, куда он загнал Россию и думают над тем, как избавиться от Путина. Но при этом каждый из них видит себя или своего сына, друга на его месте. Может быть самая большая проблема заключается в том, что там нет никакого единства и все друг друга боятся. С моей стороны это умозрительное представление, просто я не верю в то, что люди, которые десятилетиями копили колоссальные средства, разворовали все, что можно для красивой, сладкой жизни и очень многое в этой своей жизни связали с Западом, накупили яхты, дворцы в разных странах сейчас так легко отказываются от той жизни, которую они так тщательно, засучив рукава с таким комсомольским задором строили ради каких-то безумных амбиций злобного карлика. Думаю, что и среди них могут оказаться люди, которые захотят рано или поздно воспользоваться этой ситуацией.

А потом посмотрите: "вторая армия мира", которая собиралась взять Киев за три дня, его не взяла и, извините за грубое слово, по полной программе [опозорилась] (неценз.), смазав пятки бежала и из-под Киева, и из-под Херсона, и бита была много раз. А сейчас грандиозным успехом представляет продвижение в районе Бахмута или Авдеевки на несколько сотен метров, даже где-то на километр или два. Но вот эти локальные бои за небольшие города Украины, названия которых вообще в России раньше не знали и не ведали, сейчас преподносят как бои под Курской дугой или за Сталинград. И может оказаться в один прекрасный момент, что хваленая Федеральная служба охраны (ФСО), которая отвечает за безопасность президента окажется на поверку такой же косорукой, как и "вторая армия мира".

Кто такой Евгений Киселев? Евгений Алексеевич Киселев — 15 июня 1956, Москва, Российская РФСР, СССР) - российский и украинский журналист, медиаменеджер, политический обозреватель, телеведущий, пишет Википедия.

То есть вы допускаете вариант, что приближенные к Путину люди могут при определенных условиях физически его устранить, я правильно вас поняла?

Совершенно правильно. Не обязательно устранять физически – просто предъявить ему ультиматум, мол, "Уходи, Володя". Дескать, мы тут посовещались и решили, что лучше тебе уйти подобру-поздорову, потому что, к сожалению, чем больше ты остаешься, тем больше проблем нам всем создаешь.

А как тогда это объяснить россиянам? Ведь то, что сейчас происходит и с дроном, если это, как говорят украинские власти, действительно могла быть постановка ФСБ, может ли идти речь о некой десакрализации власти? Мол, что Путин уже не все решает, он не такой всесильный, как его ранее преподносили, подводя к тому, что со временем он может уйти?

Я просто наблюдаю и задаю вопросы. Если он такой всеми любимый и обожаемый, его тут взяли и обидели, Международный уголовный суд объявил его в розыск, назвал его преступником, то где возмущение народа? Почему никто не выходит на улицу с плакатами: "Руки прочь от нашего любимого президента", "Позор МУС"? Где подъем народных масс в защиту бессменного лидера?

Если верить заявлению Пескова, совершена попытка покушения на президента РФ. Опять-таки: почему русские люди не вышли на улицу с плакатами: "Владимир, мы с тобой, мы тебя защитим"? Почему бабушки не забросали Кремль письмами: "Родной, приезжай ко мне в село, спрячу тебя в погребе" или "Приезжай ко мне на дачу, у меня там такая крепкая изба стоит, спрячем тебя, ни один дрон тебя не достанет"? Почему этого нет? Да потому что, как мне кажется, большинство россиян в Путине уже давным-давно разочаровались, и очень многим на его дальнейшую судьбу наплевать, они думают только о себе. И не один я так думаю – об этом свидетельствуют многие люди, которые пытаются заниматься состоянием российского общественного мнения. Понятно, что опросы в условиях диктатуры – штука очень ненадежная и смотреть всерьез на те цифры, которые кто-то когда-то публикует, не стоит. Есть исследователи, которые пытаются проводить интервью, фокус-группы, и есть ощущения от общения с теми, у кого в РФ остались друзья, родственники, коллеги. Все-таки как-то пытаются общаться, и видно, что российское общество страшно напугано. Страх растворен в воздухе, уже слишком много репрессий, посадок и так далее. И общество в РФ атомизировано – все спрятались, и каждый живет в своей норке сам по себе.

Если с Путиным что-то случится, то выйдет какая-то небольшая толпа сумасшедших, которые будут по нему скорбеть. Вспомним 1953 год, когда умер Сталин – уж какое было обожание, какое преклонение, какой был культ личности. Были люди, которые плакали, были даже те, кто сдуру пошли на похороны в Москве и были раздавлены в давке в районе Трубной площади в центре Москвы. Это отдельная, хорошо известная история, тогда в давке погибли сотни людей. Но были и люди, которые радостно пили водку за то, что наконец-то усатый отдал концы. Прошло буквально несколько лет, и только твердокаменные большевики переживали. И было сказано: "Оказался наш отец не отцом, а [...] (неценз.)", как в песне у [Александра] Галича. Поплакали, и потом с радостью погрузились в хрущевскую "оттепель", наступила совершенно другая пора в истории страны. Меня не было тогда на свете, я родился как раз в 1956-м, ровесник ХХ съезда и хрущевских разоблачений, но я прекрасно помню, как умер Брежнев, и как тогда все радовались. Хотя перед смертью все ходили на выборы и 99,9% советских граждан голосовали за нерушимый блок коммунистов и беспартийных. Умер Брежнев – и забыли про него. А потом и Андропов, и Черненко искренне обожали Горбачева, но разочарование наступило очень быстро, позже искренне обожали и любили Ельцина, но тоже быстро наступило разочарование. А ушел Ельцин, так все перекрестились и вздохнули с облегчением.

Уйдет Путин по тому или иному сценарию – и все тоже с облегчением перекрестятся. И те же российские пропагандисты, люди совершенно бессовестные, мгновенно переобуются в воздухе и будут его разоблачать. Если их самих не разоблачат раньше. А народ будет безмолвствовать, но внутренне радоваться тому, что слава богу, отвалил, а то уже достал.

А как вы считаете, в нынешней ситуации в случае проигрыша России в войне возможен ли в ближайшие годы вариант повторения сценария при Горбачеве и развала РФ?

Зависит от того, каким будет это поражение. Если будет утрачен Крым, мне трудно себе представить, как это можно будет объяснить если не широкой публике, то своему ближайшему окружению. Я использую слово "элита", но понимаю, что ничего элитного там не осталось, это люди без стыда и совести и даже не всегда с подобающим уровнем образования и интеллекта, но политологически они – элита. И вот им будет трудно объяснить, как так получилось, что Крым потеряли. Для "пипла", обывателей можно будет что-то придумать и сказать, что мы, например, решили временно оставить полуостров, вывести оттуда наши войсковые части. Чтобы, мол, оградить от возможного кровопролития и разрушений российских жителей этого полуострова. Неубедительно, но "пипл схавает", что называется.

А если это будут какие-то другие обстоятельства, и если до сдачи Крыма дело не дойдет, тогда может произойти другой, более благоприятный для Путина сценарий. Здесь очень трудно что-либо прогнозировать, да и прогнозы – штука неблагодарная.

Что касается возможных сценариев распада России, то это тоже нелинейная вещь. Прямых параллелей с распадом Советского Союза здесь быть не может, потому что СССР распался по национальным границам союзных республик. Он распался, потому что практически во всех республиках бывшего СССР возникли, с одной стороны, национально-демократические движения за независимость. Разной степени влиятельности, разной степени популярности, но они возникли. С другой стороны (и Украина, кстати, является ярким тому примером) бывшая советская номенклатура, партийно-правительственный аппарат почувствовал вкус к самостоятельному управлению страной. Вспомним покойного Леонида Макаровича Кравчука, с которым мне судьба подарила личное знакомство – я с ним разговаривал, брал интервью, общался в частной жизни, но не могу сказать, что мы дружили. И я увидел, что в свое время человек, который был плоть от плоти прежней советской системы, который вообще сделал карьеру в идеологических подразделениях украинской Компартии, которая была едва ли не жестче других регионов бывшего СССР. В Украине так были идеологически прикручены гайки, что мама, не горюй. Украинские ученые, которые еще застали то время, рассказывали мне, что, допустим, для защиты диссертации по украинской истории или украинской филологии проще было поехать куда-нибудь в Москву или Санкт-Петербург, где защиты проходили на "ура". А здесь партийные органы между строк искали проявления буржуазного национализма. И Кравчук, выходец из этой системы, который никогда не был борцом за "незалежну Україну" в итоге оказался человеком, который независимость для Украины завоевал и был первым всенародно избранным президентом. И такие случаи были во многих других республиках бывшего СССР. Этих обстоятельств в России сейчас нет. Нельзя сказать, что их вообще нет, потому как есть национально-демократические движения и в Бурятии, и в Туве, и, думаю, они и в Татарстане, и в Башкортостане, но там они ведут полуподпольное существование.

Какие-то варианты распада неизбежны. Прежде всего, это Северный Кавказ. Посмотрите, как себя в последнее время ведет Кадыров – его не слышно и не видно, из Украины он, что называется, сбежал или сознательно ушел. Никаких "кадыровцев" мы не видим на фронте, а он периодически выступает с разного рода намеками о том, что когда-то воевал за независимость Ичкерии, но тогда его не поддержал Запад, и потому ему пришлось договариваться с Москвой, чтобы сохранить Чечню и чеченский народ. Откровенный сигнал сторонникам независимой Ичкерии, что, мол, в случае чего – я с вами, и все, что было до сих пор – это временное, я готовился к следующей фазе борьбы за независимость. Поэтому на Северном Кавказе может произойти все, что угодно. С Татарстаном и Башкортостаном история немного сложнее, потому что эти территории (хотя там есть потенциал движения за национальную независимость) географически чрезвычайно невыгодно расположены. Все-таки, когда разваливался Советский Союз, все республики имели внешние границы и выход в окружающий мир, а многие территории, которые теоретически могли бы поиграть в независимость внутри РФ, не имеют выхода ни к морю, ни к внешним границам. И это, конечно, серьезное препятствие.

Если ослабнет центральная власть, то автоматически начнется брожение на местах. Автоматически региональные лидеры станут забирать больше власти и ресурсов. Ведь в некоторых субъектах РФ есть местные царьки, которые назначены из Москвы Путиным и, безусловно, лояльны к нему. Но лояльность к сильному царю – это одна история, но если царь ослабел, то какой смысл продолжать эту игру? Те из них, кто сможет создать какие-нибудь частные военные кампании, свои региональные армии, могут побороться за максимум независимости из Москвы.

На самом деле, это хороший процесс.

Распад России на какие-то регионы – это процесс, который будет длиться дольше, чем распад Советского Союза. Но это благотворный процесс, потому что все империи разваливаются.

Исторически Россия обречена на то, чтобы разделиться на несколько государств. Дальний Восток – отдельно, Сибирь, Урал тоже отдельно. Там есть определенные традиции. И люди, живущие в Сибири, например, очень часто не любят, когда их называют русскими. Они говорят: "Мы не русские, мы – сибиряки". На Урале есть такого рода настроения, люди на Дальнем Востоке частенько идентифицируют себя чуть иначе, как приморцы. Поморы на севере, по берегам Белого моря. У людей в Калининграде, бывшем Кенигсберге, также особая ментальность и особое восприятие в силу того, что это российский эксклав на территории Евросоюза. Потому варианты возможны самые необыкновенные.

А от чего будут зависеть эти варианты – от ситуации на фронте в Украине?

Это будет зависеть, прежде всего, от того, что будет происходить в Москве в случае того или иного сценария поражения в Украине. Ведь сценарии могут быть какие угодно. В конце концов, не дай бог Путин настолько обезумеет, что попытается где-то применить тактическое ядерное оружие. Тогда, думаю, последует зубодробительный ответ со стороны Запада. И Путина, вероятно, уже предупреждали о том, что если он осмелится применить оружие массового поражения, то получит адекватный ответ. В этой истории, кстати, возможен и другой сценарий – а что, если его приказ о применении ядерного оружия будет саботирован? Это может стать спусковым крючком, когда уже военные скажут: "Так, Путин, ты что, с ума сошел? Хочешь, что бы мы устраивали Третью мировую войну? Нет, мы твой приказ выполнять не будем". А есть разные ситуации – военные могут отказаться выполнять приказ и, что называется, стоять на месте, а могут повернуть оружие против собственной власти.

Многие из российских политологов, политэмигрантов могут возразить, что в России нет традиции участия армии в политике. Да, ее нет, хотя были случаи, когда армия пыталась это делать. Были отдельные генералы, которые уходили в политику вроде покойного генерала Лебедя или некоторых других военачальников, которые пытались заняться политикой. Они были разными, не обязательно либерального направления, были и ультраправые, консерваторы вроде генерала Макашова или генерала Рохлина. Попытки были, но лиха беда начала – в какой-то момент армия вдруг берет и начинает участвовать в политике.

То есть теоретически сценарий, когда танки будут не на параде, а будут участвовать в путче, возможен, я правильно вас поняла?

Я с большим уважением отношусь к людям, которые являются представителями украинской власти, включая президента, который тоже от имени украинской власти и народа периодически выступает с важными заявлениями.

Но повторюсь, что в данном случае я осмелюсь подвергнуть сомнению заявления относительно того, что атака дронов по Кремлю не имеет к Украине никакого отношения. Мне кажется, что не до такой степени люди в ФСБ сошли с ума, чтобы вот так позорно стрелять себе в ногу. Ракета, пущенная с дрона, или сам дрон-камикадзе, и когда этот случай попадает в соцсети, то есть удар по куполу над Кремлем, тому самому, на котором развевается не просто российский флаг, а президентский штандарт – это пощечина. Если ФСБ готово ради непонятно чего наносить ее себе, тогда они совсем утратили связь с реальностью. Они же продемонстрировали граду и миру (если это действительно они), что у них нет ни ПВО над Кремлем, что они неспособны обеспечить безопасность своего президента. А на самом деле я думаю, что у них действительно нет ни ПВО, ни представления о том, что и как угрожает безопасности президента. Когда Путин иногда ездит по Москве, и этот кортеж несется со скоростью 200 с лишним километров в час по абсолютно пустым улицам, они предполагают, что где-то под кустом или на крыше какого-то дома, или вжавшись в тротуар где-то лежит террорист-камикадзе. И я не удивлюсь, если они там не думают и не отрабатывают совершенно иные сценарии – выйдут на улицы Москвы танки из какой-нибудь дивизии, расположенной в Московской области (а там есть дивизии имени Дзержинского, Таманская, Кантемировская) и даже один танковый батальон пройдет, как нож сквозь масло.

Есть ли в России сейчас люди, которым это выгодно и которые технически могут это сделать?

Я могу говорить только теоретически.

Теоретически, конечно.

Теоретически такие люди есть. Взяли, сели по танкам и поехали. И кто их будет останавливать? Вы представляете себе, что такое идущая на скорости танковая колонна? Это страшная штука, от одного танка можно [обгадиться] (неценз.) не сходя с места. А когда танковая колонна идет на скорости и сверху ее сопровождает четыре вертолета, все эти ФСОшники, которые ни разу в жизни не стреляли и не были в деле, а только щеки надувают за спиной у Путина, тут же могут разбежаться при виде всего одного танкового батальона. Я не военный специалист, но сколько танков в батальоне бывает, 18-20, врать не буду (по стандартам российской армии в танковый батальон входит 31 танк. - Главред). И теоретически все эти танки на хорошей скорости за час дойдут до Кремля, пока там будут думать, что им делать.

Но танк же просто так не выедет из части, им же тоже кто-то должен дать приказ. Есть такие люди из элит, которые располагают теоретически такой возможностью?

Это может быть только мятеж. Я с трудом себе представляю Сергея Кужугетовича Шойгу, человека страшно праздного, ленивого и не очень умного. Я был когда-то с ним знаком, пару раз послушал всякие его рассказки и понял, что его представления о мире, в котором мы живем – это где-то за гранью добра и зла. Это было давно, но не думаю, что он с тех пор поумнел.

Надо просто покопаться и посмотреть, по каким сценариям происходили военные перевороты в разных странах мира в далеком и недалеком прошлом. Очень часто ответственность на себя брала группа каких-то решительных молодых офицеров. Такого сценария я тоже не могу исключать, хотя он маловероятен. Все-таки я больше верю в то, что это будет переворот по образу и подобию того далекого, что случился в 1801 году. Когда ближайшие придворные сподвижники пришли к государю-императору Павлу Петровичу и предложили ему подписать манифест об отречении от престола в пользу его сына, цесаревича Александра. А когда Павел отказался, в ход пошла табакерка, шарфик и, быть может, что-то еще – история об этом умалчивает.

Сейчас многие телеграм-каналы, которые связаны с Кремлем, говорят о том, что якобы между Патрушевым и Путиным есть какие-то разногласия. Если говорить о ближайшем окружении Путина, есть ли кто-то, кто может взять бразды правления в свои руки?

Мне неведомо, насколько в действительности влиятелен Патрушев. Я не исключаю, что на самом деле он не так уж и влиятелен. Вполне вероятно, что самые влиятельные люди - это те, о которых мы даже не слышали и не знаем. Или же очень мало слышали. Я, например, слышал, что весьма влиятельным является Ковальчук-младший, Кирилл, который вообще не занимает никакой формальной должности в Кремле, но является там чуть ли не полноправным хозяином. И распоряжается и главой администрации Вайно, и его заместителем Кириенко, и командует другими людьми, а так он всего-навсего сын одного из братьев Ковальчуков, старых друзей Путина. Насколько это соответствует действительности - я не знаю, но в российской исторической традиции такое бывало. И люди, которые либо вообще не занимают никакой должности или занимают какую-то неприметную, становятся фигурами номер два при действующем правителе. Возможно все.

Если у Пригожина не получится сделать то, о чем он заявляет, что ждет дальше его и ЧВК "Вагнер"?

Пригожин уже скоро год действует как публичный политик. У него уже появилась некоторая общественная поддержка, его боятся, ненавидят, у кого-то он вызывает отвращение, а у кого-то и восхищение. Потому что он представитель криминальной культуры, но ей подвержены миллионы людей в России. Они могут составить для него определенную социальную базу поддержки на первом этапе. У него есть деньги, оружие, средства массовой информации, а это немало для того, чтобы побороться за власть того или иного уровня. Если игра, в которую он играет, будет проиграна, то долго на свете он не проживет. Или ему придется пуститься в бега и попытаться раствориться где-то на просторах планеты. Может быть в Африке - мы же знаем, что он там уже давно орудует, у него есть интересы. И, возможно, где-нибудь в джунглях Центральноафриканской республики найдется место, где ему удастся спрятаться. Но искать его потом будут долго и упорно. И, возможно, найдут.

Что будет с Путиным, если он уйдет от власти?

Разные есть сценарии. Были случаи, когда отстраненные от власти диктаторы доживали свой век на покое. Были случаи, когда физически с ними расправлялись очень быстро, прямо в момент военного переворота. Были люди, которые уезжали под видом каких-нибудь медицинских процедур, которые можно было пройти непременно где-то в Америке или Швейцарии, или том же Китае (применительно к Путину). Ему срочно нужно попасть в руки мастеров традиционной китайской медицины - только они смогут спасти вчерашнего российского диктатора.

Есть несколько вариантов. Помните, Аббас Галямов несколько месяцев назад поделился информацией о том, будто бы еще до начала войны какие-то гонцы из Кремля ездили в Южную Америку и якобы приглядывали там подходящее место, чтобы в случае чего спрятаться.

Несколько лет назад я был в Аргентине и любовался красотами Северной Патагонии. И там жители вот этих мест абсолютно уверены, это городская легенда, что Гитлер у них доживал свой век. Мол, вон там, на той стороне озера дом, и Гитлер умер там, и это все ерунда, что он покончил жизнь самоубийством. А Борман, мол, вон там жил. И местные жители верят, что нацисты, по крайней мере, кто сумели спастись, доживали век среди гор и озер Северной Патагонии. Глухие места, кстати. Может, и Путин там окажется.