Карась спрогнозировал, смогут ли "пригожинцы" из Беларуси угрожать Польше и Литве

Евгений Карась убежден, что вбросы и провокации россиян по поводу Литвы и Польши ‒ психологический блеф Кремля.

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Как считает Евгений Карась, русские оккупанты чрезвычайно ослаблены боями с ВСУ/ коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Часть войск ЧВК "Вагнера", которые находятся сейчас в Беларуси, вряд ли смогут серьезно угрожать Польше и странам Балтии. Об этом в интервью Главреду рассказал военнослужащий ВСУ, лидер организации С14 Евгений Карась.

"Я был в Польше в 2022 году на учениях, и там круглосуточно работают полигоны, есть куча войск. поэтому я думаю, если "вагнеровцы" сунутся из Беларуси, то поляки на это не будут реагировать. И это, в принципе, нам выгодно. Но они этого не сделают, потому что понимают, чем все закончится. Польша не будет медлить. И на фоне того, что мы сделали с российской армией, любому пока выгодно с ними воевать", ‒ сказал он.

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Как считает Карась, русские оккупанты чрезвычайно ослаблены боями с ВСУ.

"Ведь именно Украина взяла на себя основной удар, похоронила "вторую армию мира", у которой уже более 300 тысяч погибших и около 600 – раненых. Причем это был кадровый "костяк". Половины танков, лучших их танков, тоже уже нет, и к тому же они еще "подарили" нам гораздо больше танков, чем страны Запада. Только за полтора последних месяца были выбиты 1 000 стволов артиллерии РФ, ПВО сейчас выбивается рекордными числами. Само собой, сейчас и Эрдоган в Сирии, и Польша – кто угодно с Россией может воевать, потому что она ослаблена. Сейчас Росгвардии передают танки (причем не самые худшие) для защиты от очередного бунта. А почему передают танки? Потому что когда Пригожин пошел на Москву, там никого не было, потому что, оказывается, все было брошено на фронт. Соответственно, Россия ослаблена, и какие-то провокации "вагнервцы" могут делать. Но это, скорее, на территории Украины ‒ на границе что-то будет подрываться, на них будут охотиться наши беспилотники и артиллерия", ‒ сказал он.

Карась убежден, что вбросы и провокации россиян по поводу Литвы и Польши ‒ психологический блеф Кремля.

"Но провокации в отношении Литвы и Польши – это психологический блеф. Для того, чтобы часть российской агентуры в Европе еще думали, что российская армия "очень сильная", и поэтому надо бегом мириться, или русские нападут на Польшу. В плане состоятельности по вооружению шансы на это тоже нулевые. "Вагнеры" приехали в Беларусь голые. У них нет ни танков, ни БМП – у них все забрали. Поэтому это тоже для нас позитив, потому что на фоне этого с фронта выбыла ЧВК "Вагнер" – спецподразделение российских спецслужб, которое было эффективным. Поэтому Беларусь даже с "Вагнером" не сможет напасть на Польшу – это смешно. Две бригады, то есть 8 тысяч человек, причем сюда принадлежит еще штаб, то это вообще ни о чем. Я думаю, что это психологические заявления-мол, бегом с нами миритесь, потому что мы нападем. Но на самом деле-бегом миритесь, потому что мы все профукаем", ‒ сказал он.

Кто такой Евгений Карась Евгений Карась – украинский общественный деятель и активист, лидер общественной организации С14 (движение Общество будущего). Участвовал в войне на Востоке Украины. После начала полномасштабной фазы войны с РФ встал на защиту Украины от российских оккупантов в составе одного из подразделений, сообщает Википедия.

ЧВК "Вагнера" в Беларуси

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на днях объяснил, чем опасна ЧВК Вагнер в Беларуси. Как полагает чиновник, боевики могут устроить провокации у границ Польши или стран Балтии. Западному миру в такой ситуации следует усилить военную поддержку Украины.

Военный обозреватель Алексей Арестович, анализируя пребывание ЧВК Вагнера в Беларуси, назвал худшие сценарии развития событий. По мнению аналитика, Россия тиражирует информационные вбросы, однако провокаций исключать нельзя.

Кроме того, в Беларуси строят лагеря ЧВК "Вагнера". Известно, что уже разбили около 298 палаток, а в одной такой может разместиться до 60 человек. Можно сказать, что лагерь разбит примерно на 8 000 человек.

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