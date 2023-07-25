'Вагнер' в Беларуси: Арестович раскрыл худшие сценарии развития событий

Арестович считает угрозу со стороны "вагнеровцев" в Беларуси ИПСО, но допускает разные варианты.

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Кремль повышает ставки в отношениях с Западом / колаж Главред: фото: сайт Кремля, скріншот: Youtube

Россия продолжает информационную эскалацию "вбросами" об угрозах для Польши от "вагнеровцев" в Беларуси. Военный эксперт Алексей Арестович не исключает ряд провокаций со стороны страны-агрессора - вплоть до вторжения в Латвию, хотя последний вариант лишен, по мнению Арестовича, рациональных доводов.

В эфире Марка Фейгина Арестович отметил, что ЧВК "Вагнер" появился в Беларуси неслучайно.

"Кремль эскалирует ситуацию, поднимает ставки методом создания нескольких угроз и нескольких переговорных площадок. Это выход из ("зерновой" - ред.) сделки и удар по зерновой инфраструктуре Украины (угроза голода для стран Ближнего Востока, некоторых стран Африки.. И моральная ответственность в этом Запада), - отметил он.

Вторая угроза, которую пытается создать Россия, укладывается в очень четку цепочку нагнетания информационной эскалации, объяснил Арестович.

"От поставок ядерного оружия и заканчивая переброской "Вагнера" и этими оговорочками Путина про то, что "западные земли подарены Россией". А теперь Лукашенко просится сходить на Жешув. Из этого следует, что ни на какой Жешув они идти не собираются, а собираются в другое место. Хотя не исключено, что будут показывать и там, и там", - высказался Арестович.

Крайними сценариями Арестович считает инициированный Кремлем наплыв беженцев и "поход на Латвию".

"Рациональных доводов мало... Но несмотря на очень малую вероятность вторжения, я бы готовился по-полному. Там могут быть провокации другого рода - например, стрельба через границу, минирование, провокация беженцами. Ну то, что они создают угрозу сознательно... А затем учения "Запад-2023", - перечислил эксперт.

ЧВК "Вагнер" в Беларуси и новые угрозы Путина - главное

В середине июля украинские пограничники начали фиксировать прибытие в Беларусь наемников ЧВК "Вагнер", наказанных после неудачного вооруженного мятежа Пригожина.

Официально Минск утверждал, что головорезы будут "обмениваться опытом" с беларусскими военными. Но Украина готовится к разному развитию событий - вплоть до попытки "Вагнера" пойти на Киев.

На этом фоне беларусский диктатор Александр Лукашенко встретился на днях с российским "коллегой" Владимиром Путиным. Во время беседы кремлевский глава издал абсурдное заявление, что Польша и Литва хотят оккупировать Украину. Истерию тогда поддержал и Лукашенко, все время ему поддакивая.

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