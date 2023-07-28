РФ угрожает суднам у портов Украины: у Зеленского призвали жестко разобраться

Корабли страны-агрессора России продолжают свои провокации в акватории Черного моря. Оккупанты действуют в нарушение всех норм международного морского права. Украина призывает мир к решительной реакции против российского терроризма.
В частности, Государственная пограничная служба Украины опубликовала видео, где российский военный корабль угрожает гражданскому судну, которое проходило недалеко от одного из украинских морских портов.
"Какой у вас груз? Я предупреждаю вас о запрете передвижения к портам Украины. Также перевозка любых грузов в Украину считается российской стороной как потенциальная транспортировка военного груза", - угрожают российские захватчики.
Россия угрожает суднам в Черном море – реакция Офис президента
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале написал, что Россия действует, как террорист. Против террористов нужно применять исключительно силу.
"Российские военные корабли угрожают гражданским в акватории Черного моря, нарушая все нормы международного морского права. Это способы террористов. Действенный инструмент против терроризма – сила. Международное сообщество должно осудить действия россиян. Требуется системная позиция", - подчеркнул Андрей Ермак.
Смотрите видео, как корабль РФ в Черном море угрожает гражданскому судну:
Россия пытается блокировать порты Украины в Черном море
Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее заявила, что Россия вывела в Черное море корвет для блокады судов. По ее словам, российские оккупанты со своими кораблями могут пойти на провокации и устроить перехват торговых кораблей.
В Министерстве обороны Украины сказали, что Россия готовит корабли и авиацию для блокады районов Черного моря. Также в военном ведомстве сказали, что российские оккупанты практикуют и уничтожение гражданских суден, которые могут следовать в украинские порты и обратно.
"Очевидно, россияне практикуют поражение гражданских судов, которые будут следовать и из портов Украины", - подчеркнули в Минобороны.
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