РФ угрожает суднам у портов Украины: у Зеленского призвали жестко разобраться

Оккупант Россия в Черном море действует агрессивно, ее войска нарушают все нормы международного морского права, сказали в Госпогранслужбе Украины.

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Оккупанты РФ в Черном море начали угрожать гражданскому судну, которое проходило у морских портов Украины / Госпогранслужба

Корабли страны-агрессора России продолжают свои провокации в акватории Черного моря. Оккупанты действуют в нарушение всех норм международного морского права. Украина призывает мир к решительной реакции против российского терроризма.

В частности, Государственная пограничная служба Украины опубликовала видео, где российский военный корабль угрожает гражданскому судну, которое проходило недалеко от одного из украинских морских портов.

"Какой у вас груз? Я предупреждаю вас о запрете передвижения к портам Украины. Также перевозка любых грузов в Украину считается российской стороной как потенциальная транспортировка военного груза", - угрожают российские захватчики.

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Россия угрожает суднам в Черном море – реакция Офис президента

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале написал, что Россия действует, как террорист. Против террористов нужно применять исключительно силу.

"Российские военные корабли угрожают гражданским в акватории Черного моря, нарушая все нормы международного морского права. Это способы террористов. Действенный инструмент против терроризма – сила. Международное сообщество должно осудить действия россиян. Требуется системная позиция", - подчеркнул Андрей Ермак.

Смотрите видео, как корабль РФ в Черном море угрожает гражданскому судну:

На корабле оккупантов РФ заявили, что, дескать, будут считать перевозку любых грузов "транспортировкой военных грузов"/ Скриншот Главред

Россия пытается блокировать порты Украины в Черном море

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее заявила, что Россия вывела в Черное море корвет для блокады судов. По ее словам, российские оккупанты со своими кораблями могут пойти на провокации и устроить перехват торговых кораблей.

В Министерстве обороны Украины сказали, что Россия готовит корабли и авиацию для блокады районов Черного моря. Также в военном ведомстве сказали, что российские оккупанты практикуют и уничтожение гражданских суден, которые могут следовать в украинские порты и обратно.

"Очевидно, россияне практикуют поражение гражданских судов, которые будут следовать и из портов Украины", - подчеркнули в Минобороны.

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