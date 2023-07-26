Россия готовит корабли и авиацию для блокады районов Черного моря – Минобороны

Оккупанты агрессора России отрабатывают нанесение урона гражданским суднам, которые могут следовать из портов Украины и обратно, пишут в Military Media Center.

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Оккупанты России кораблями намерены блокировать районы Черного моря - Минобороны / Фото УНИАН.

Войска оккупантов России после выхода Москвы из зерновой сделки усилили боевую подготовку своих надводных сил и морской авиации Черноморского флота. Вражеские силы отрабатывают блокирование морских районов, обнаружение и уничтожение кораблей. Россияне практикуют и поражение кораблей, которые могут направляться в порты Украины и обратно.

Как сообщает Military Media Center при Минобороны Украины, российские захватчики готовят корабли и авиацию, чтобы впоследствии устроить блокаду районов Черного моря. К таким мерам оккупанты прибегли после того, как Москва вышли из зерновой сделки.

Кроме того, российские войска отрабатывают обнаружение и уничтожение кораблей.

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"После выхода России из зерновой инициативы, вооруженные силы оккупантов активизировали боевую подготовку надводных сил и морской авиации Черноморского флота. Россияне, в частности, отрабатывают блокировку морских районов, обнаружение и уничтожение кораблей", - указано в сообщении.

Также медиацентре добавили, что оккупанты практикуют и уничтожение гражданских суден, которые могут следовать в порты Украины и обратно.

"Очевидно, россияне практикуют поражение гражданских судов, которые будут следовать и из портов Украины", - уточнили на медийной площадке оборонного ведомства.

Кроме того, оккупанты пытаются усиливать "оборону" захваченного Крымского полуострова.

"При этом они продолжают совершенствовать систему обороны Крыма, в частности, Армянского и Перекопского направлений", - подчеркивается в сообщении.

Зерновая сделка

Страна-оккупант Россия нанесла удары по двум портам Одессы через 2 дня после заявления из Кремля о своем выходе из зерновой сделки. Одесские порты ранее были задействованы в работе зернового коридора. В Кабмине заявили, что атака российских оккупантов по портам – акт агрессии против мира.

Директор Кремля Владимир Путин разразился, 5 "условиями" Украине для возобновления "зерновой сделки". По словам Путина, Москва, дескать, готова вернуться к выполнению своих обязательств в том случае, если международное сообщество, мол, снимет санкции с российского зерна и удобрений.

Президент Зеленский 27 июля провел Ставку Верховного главнокомандующего. Гарант поручил ВСУ, ВМС и МИД организовать работу механизма, направленного на возобновление работы зернового коридора.

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