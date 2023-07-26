УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россия готовит корабли и авиацию для блокады районов Черного моря – Минобороны

Андрей Ганчук
26 июля 2023, 16:08 обновлено 26 июля, 16:21
30
Оккупанты агрессора России отрабатывают нанесение урона гражданским суднам, которые могут следовать из портов Украины и обратно, пишут в Military Media Center.
Черноморский флот РФ
Оккупанты России кораблями намерены блокировать районы Черного моря - Минобороны / Фото УНИАН.

Войска оккупантов России после выхода Москвы из зерновой сделки усилили боевую подготовку своих надводных сил и морской авиации Черноморского флота. Вражеские силы отрабатывают блокирование морских районов, обнаружение и уничтожение кораблей. Россияне практикуют и поражение кораблей, которые могут направляться в порты Украины и обратно.

Как сообщает Military Media Center при Минобороны Украины, российские захватчики готовят корабли и авиацию, чтобы впоследствии устроить блокаду районов Черного моря. К таким мерам оккупанты прибегли после того, как Москва вышли из зерновой сделки.

Кроме того, российские войска отрабатывают обнаружение и уничтожение кораблей.

видео дня

"После выхода России из зерновой инициативы, вооруженные силы оккупантов активизировали боевую подготовку надводных сил и морской авиации Черноморского флота. Россияне, в частности, отрабатывают блокировку морских районов, обнаружение и уничтожение кораблей", - указано в сообщении.

Также медиацентре добавили, что оккупанты практикуют и уничтожение гражданских суден, которые могут следовать в порты Украины и обратно.

"Очевидно, россияне практикуют поражение гражданских судов, которые будут следовать и из портов Украины", - уточнили на медийной площадке оборонного ведомства.

Кроме того, оккупанты пытаются усиливать "оборону" захваченного Крымского полуострова.

"При этом они продолжают совершенствовать систему обороны Крыма, в частности, Армянского и Перекопского направлений", - подчеркивается в сообщении.

Зерновая сделка

Страна-оккупант Россия нанесла удары по двум портам Одессы через 2 дня после заявления из Кремля о своем выходе из зерновой сделки. Одесские порты ранее были задействованы в работе зернового коридора. В Кабмине заявили, что атака российских оккупантов по портам – акт агрессии против мира.

Директор Кремля Владимир Путин разразился, 5 "условиями" Украине для возобновления "зерновой сделки". По словам Путина, Москва, дескать, готова вернуться к выполнению своих обязательств в том случае, если международное сообщество, мол, снимет санкции с российского зерна и удобрений.

Президент Зеленский 27 июля провел Ставку Верховного главнокомандующего. Гарант поручил ВСУ, ВМС и МИД организовать работу механизма, направленного на возобновление работы зернового коридора.

Другие новости:

черноморский флот РФ новости Крыма война России и Украины зерновая сделка
Реклама

Главное за день

Россия готовит корабли и авиацию для блокады районов Черного моря – Минобороны

Россия готовит корабли и авиацию для блокады районов Черного моря – Минобороны

16:08 Украина
"Крым освободят быстрее": эксперт раскрыл этапы окончания войны

"Крым освободят быстрее": эксперт раскрыл этапы окончания войны

14:58 Украина
РФ подняла в воздух 12 самолетов: украинцев предупредили об угрозе ракетного удара

РФ подняла в воздух 12 самолетов: украинцев предупредили об угрозе ракетного удара

14:50 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:09

Фальшиво пела и виляла толстыми ляжками: Лорак таки выступила в Турции

16:08

Россия готовит корабли и авиацию для блокады районов Черного моря – Минобороны

16:07

"25 февраля он был уже с автоматом": Харчишин трогательно рассказал о сыне-бойце ВСУ

16:02

Почему 27 июля нельзя подходить к чужим детям: приметы и запреты

15:50

Мелитополь освободят в 2023-м, Крым – в 2024-м: военный спрогнозировал достижения ВСУВидео

Украина до конца года отобьет Мелитополь и левобережную Херсонщину - КарасьУкраина до конца года отобьет Мелитополь и левобережную Херсонщину - Карась
15:31

Штанга убила известного фитнес-блогера прямо во время тренировки: что произошло

15:22

Летальное ДТП на блокпосту в Киеве: подозреваемого отправили в СИЗО

15:11

Рисковать не стоит: что нельзя готовить в фольге

15:10

Переговоры с РФ и позиция Запада: Загородний объяснил, почему Украина не уступитВидео

Реклама
14:58

"Крым освободят быстрее": эксперт раскрыл этапы окончания войны

14:50

РФ подняла в воздух 12 самолетов: украинцев предупредили об угрозе ракетного удара

14:35

Нельзя говорить "Козеріг" и "Тілець": Авраменко указал на ошибки в знаках зодиакаВидео

14:32

Не понравилось: жена подкаблучника-одессита Джигана пересела на ЖигулиВидео

14:29

Гороскоп на завтра 27 июля 2023: Львам – важный совет, Раку - сплетни

14:25

"Почему мне должно быть стыдно?": Матвиенко рассказала про бывшую Мирзояна

14:09

Денис Казанский. Прощай, шахтерский Донбасс!Видеоблоги

13:59

"Россия наполняется китайцами": эксперт рассказал, как Китай может начать войну

13:39

Боец ВСУ Карась – о Пригожине: дождется смуты в Россию и вернется в МосквуВидео

13:25

Украина усилила ПВО, системы отправят туда, где они очень нужны – Зеленский

13:23

СМИ: российский олигарх Абрамович закрутил роман с украинской моделью

Реклама
13:19

В Украине разработали мощный морской дрон MAGURA V5: на что он способен

13:07

"Исключительно месть": Карась рассказал, почему Россия яростно обстреливает ОдессуВидео

13:02

О "контрнаступлении": что на самом деле происходит?мнение

12:50

Замысловатая головоломка с Будановым: найдите 5 отличий на фото за 1 минуту

12:38

"Терпеть не буду": Зеленский сделал резкое заявление о коррупционных скандалах

12:33

Пивоваров поссорился со зрителем во время концертаВидео

12:09

Владимир Дантес показал Дашу Кацурину в купальнике и заплакал

11:56

В Крыму - взрывы и пуски ракет, оккупанты подняли в небо авиацию: что происходитВидео

11:54

В Украине вырастут цены на бензин: сколько за литр и когда будет подорожание

11:29

Кабаева закрутила новый роман: в Сети узнали о реакции Путина

11:25

Бедняков впервые показал своего 9-ти месячного сына

11:18

Женщина смешала 3 ингредиента и навсегда забыла о жирных пятнахВидео

11:17

РФ вывела в Черное море корвет для блокады судов: в ВСУ сделали важное заявление

10:53

Взрывы в Крыму: в РФ пожаловались на удар Storm Shadow по рембатальону оккупантов

10:46

ВСУ получили 190 авто при содействии Favbet Foundation и компании Favbet

10:46

Африка "обула" Путина: лидеры большинства стран не поедут на саммит в Россию

10:35

Здоровье дороже: почему надо всегда закрывать крышку унитаза

10:31

Ирина Шейк потеряла 11 миллионов подписчиков за сутки: что случилось

10:15

Загадка "с изюминкой": лишь единицы заметят ошибку на картинке

10:10

ВСУ добились успеха на южном фронте: в Генштабе раскрыли подробности

Реклама
09:48

Украине планируют дать F-16 к концу года, но пилотов пока не обучают – Politico

09:44

Сколько раз можно надевать бюстгальтеры перед стиркой: ответ вас удивит

09:27

Рада в ближайшие дни продлит военное положение и мобилизацию в Украине – нардеп

09:08

Потеря не Крыма, а Бахмута станет концом режима Путина – ЗагороднийВидео

08:59

Когда Пасха, Троица и поминальные дни в 2024 году - важные даты

08:58

Каждый медик - мишень: в The Kyiv Post рассказали о подлой тактике оккупантов

08:19

ВСУ продвинулись вперед: в ISW объяснили новую тактику контрнаступления

08:08

Навсегда будет 22: в боях на Донбассе погиб командир противотанкового отделения

07:33

Запад боится, лишь одна страна заинтересована в распаде России - ЗагороднийВидео

06:33

РФ атаковала Харьковскую область дронами, на местах "прилетов" начался пожар

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять