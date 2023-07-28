Экс-жена Путина наслаждается особняками в Европе с мужем моложе нее на 20 лет - СМИ

Экс-супруга русского диктатора Владимира Путина Людмила, по данным журналистом, живет в элитных поместьях в Европе с новым мужем - Артуром Очеретным.

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Бывшая жена Владимира Путина сейчас, по данным СМИ, в новом браке с Артуром Очеретным / коллаж Главред, скриншоты из видео

На данный момент известно только об одном официальном браке российского диктатора Владимира Путина ‒ с Людмилой Шкребневой. В 2013 году состоялся их официальный развод. Сейчас Людмила Путина замужем за неким бизнесменом Артуром Очеретным, сообщает портал "Обозреватель".

Новый супруг Людмилы младше ее ровно на 20 лет. Официально ни о браке, ни о совместной недвижимости Очеретный и Шкребнева не объявляли, однако папарацци не раз замечали их вместе. Есть информация, что супруги постоянно живут в Европе, ведь в их собственности множество дорогого жилья там.

К примеру, во Франции Очеретный разделил право собственности на виллу с подругой Людмилы ‒ Дюльбер Рогачевой. Дорогое поместье расположено рядом с курортом класса "люкс" ‒ Биарриц.

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Российские оппозиционеры из команды Алексея Навального говорят, что новый муж Людмилы Путиной также владеет недвижимостью в испанском курорте Малага. Речь идет о двух квартирах и гараже. Также журналисты нашли у Очеретного 200-метровую квартиру в Давосе, Швейцария.

Официально на Людмилу Путину оформлен элитный особняк неподалеку от московского Кремля площадью более 4 тысяч квадратных метров.

Санкции против семьи и окружения Путина

В минувшем году власти Великобритании расширили санкционный список против окружения российского диктатора Владимира Путина. Тогда в него были включены бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую СМИ называют путинской любовницей, а также его бывшая супруга Людмила (сейчас она носит фамилию Очеретная).

По данным СМИ, у Путина и Кабаевой четверо общих детей - два мальчика и девочки-двойняшки. Дочерей бывшая гимнастка родила в Швейцарии.

Всего в санкционный список добавлена дюжина людей, в их числе родственники диктатора Путина либо люди, которых британские власти считают входящими в его "ближний круг".

Позднее США ввели санкции против музыканта Сергея Ролдугина, которого СМИ называют ближайшим другом Путина и крестным отцом одной из его дочерей. Под санкции США также попала его супруга ‒ оперная певица Елена Миртова.

Теперь Ролдугин находится в санкционных списках США, Евросоюза, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

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