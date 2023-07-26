Кабаева закрутила новый роман: в Сети узнали о реакции Путина

Алина Кабаева якобы увлеклась одним офицером из своей охраны, и роман развивается уже некоторое время.

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Путину рассказали, что Кабаева закрутила роман с охранником / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В семье российского диктатора Владимира Путина не все гладко - у его сожительницы Алины Кабаевой якобы появился любовник. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который часто делится инсайдами из Кремля.

"Вчерашний день для президента преподнес неприятные новости ещё и личного характера. Путину аккуратно сообщили, что его сожительница и мать нескольких его детей Алина Кабаева, вероятно, увлеклась одним офицером из её охраны, и якобы роман развивается уже некоторое время", - говорится в сообщении.

По данным канала, Путин в последнее время "открыто игнорирует Кабаеву, и даже находясь в одной резиденции, может не видится с ней совсем".

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На новость о том, что у Кабаевой появился фаворит, Путин "вяло отреагировал" и даже не попытался узнать имя соперника.

Отношения Путина и Кабаевой

Слухи о романе Путина и Кабаевой ходят уже давно. Ее считают любовницей, сожительницей или даже женой кремлевского диктатора. В феврале она появилась на мероприятии в честь 15-летия Национальной Медиа Группы РФ с обручальным кольцом.

По данным СМИ, у Путина и Кабаевой четверо общих детей - два мальчика и девочки-двойняшки. Дочерей бывшая гимнастка родила в Швейцарии.

Издание Le News писало, что Алина Кабаева родила ребенка в клинике Святой Анны в италоязычном регионе Швейцарии Лугано. Отцом этого ребенка якобы является Владимир Путин.

Существовали противоречивые версии этой истории. Различные местные СМИ, в том числе Corriere del Ticino, писали о рождении девочки, а недавно удаленный аккаунт в Twіtter на имя Алины Кабаевой (возможно настоящий, а возможно и фейковый) сообщил о рождении мальчика. По другим сообщениям, Кабаева родила близнецов.

Газета Blick писала, что Путин мог сопровождать Кабаеву и, возможно, оставался с ней в клинике. В любом случае Кремль отрицал, что Путин является отцом одного или нескольких детей Кабаевой.

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