'Стала похожа на деда': любовница Путина Кабаева озадачила странным внешним видом

Вероятная любовница российского диктатора Владимира Путина и по совместительству председатель совета директоров российской Национальной медиагруппы (НМГ) Алина Кабаева вышла свет и удивила не только своими заявлениями, но и странным внешним видом.
Кабаева появилась на юбилейных мероприятиях медиагруппы и заявила, что деятельность пропагандистов ни в чем не уступает боевому оружию, в частности, автомату Калашникова, пишет Meduza.
"Поздравляя друг друга с юбилеем, пожелаем успеха каждому из нас, и всем нам вместе. Этот успех нужен нашему народу, потому что информационная работа сегодня в тех условиях, в которых мы живем и боремся за нашу страну, это как боевое оружие. И по значимости своей ни в чем не уступает автомату Калашникова", - заявила Кабаева.
В Сети выступление Кабаевой вызвало бурное обсуждение. Пользователи обсудили в том числе и ее внешний вид. Судя по всему, сожительница Путина либо переборщила с уколами красоты, либо сделала неудачную пластическую операцию:
"Спасибо, Алина. Сказано в точку. Столько людей телевидение еще не убивало"
"Все верно. Зомбоящик это самое эффективное оружие властей. Словом можно убить"
"Кабаева сообщила ценную информацию. Пригодится как свидетельское показание на процессе в Гааге, где будут судить Эрнста, Соловьёва, Киселёва и Скабееву. И саму Кабаеву, разумеется"
"Богатство явно ей не к лицу, выглядит так, как будто пчёлы покусали"
"Ботексом с плешивым явно перебрали"
"Это у них семейный пластический хирург? Хуже не нашли?"
"Она стала похожа на деда"
"Так вот у кого путин подсмотрел подтяжку скул".
Дети Путина и Кабаевой
По данным СМИ, у Путина и Кабаевой четверо общих детей - два мальчика и девочки-двойняшки. Дочерей бывшая гимнастка родила в Швейцарии.
Издание Le News писало, что Алина Кабаева родила ребенка в клинике Святой Анны в италоязычном регионе Швейцарии Лугано. Отцом этого ребенка якобы является Владимир Путин.
Существовали противоречивые версии этой истории. Различные местные СМИ, в том числе Corriere del Ticino, писали о рождении девочки, а недавно удаленный аккаунт в Twіtter на имя Алины Кабаевой (возможно настоящий, а возможно и фейковый) сообщил о рождении мальчика. По другим сообщениям, Кабаева родила близнецов.
Газета Blick писала, что Путин мог сопровождать Кабаеву и, возможно, оставался с ней в клинике. В любом случае Кремль отрицал, что Путин является отцом одного или нескольких детей Кабаевой.
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