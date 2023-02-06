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"Стала похожа на деда": любовница Путина Кабаева озадачила странным внешним видом

6 февраля 2023, 15:07
Вероятная сожительница хозяина Кремля Алина Кабаева появилась на юбилейных мероприятиях НМГ и заявила, что пропаганда не уступает автомату Калашникова.
Алина Кабаева
Алина Кабаева появилась на юбилейных мероприятиях НМГ / скриншот

Вероятная любовница российского диктатора Владимира Путина и по совместительству председатель совета директоров российской Национальной медиагруппы (НМГ) Алина Кабаева вышла свет и удивила не только своими заявлениями, но и странным внешним видом.

Кабаева появилась на юбилейных мероприятиях медиагруппы и заявила, что деятельность пропагандистов ни в чем не уступает боевому оружию, в частности, автомату Калашникова, пишет Meduza.

"Поздравляя друг друга с юбилеем, пожелаем успеха каждому из нас, и всем нам вместе. Этот успех нужен нашему народу, потому что информационная работа сегодня в тех условиях, в которых мы живем и боремся за нашу страну, это как боевое оружие. И по значимости своей ни в чем не уступает автомату Калашникова", - заявила Кабаева.

Алина Кабаева
Алина Кабаева / скриншот

В Сети выступление Кабаевой вызвало бурное обсуждение. Пользователи обсудили в том числе и ее внешний вид. Судя по всему, сожительница Путина либо переборщила с уколами красоты, либо сделала неудачную пластическую операцию:

"Спасибо, Алина. Сказано в точку. Столько людей телевидение еще не убивало"

"Все верно. Зомбоящик это самое эффективное оружие властей. Словом можно убить"

"Кабаева сообщила ценную информацию. Пригодится как свидетельское показание на процессе в Гааге, где будут судить Эрнста, Соловьёва, Киселёва и Скабееву. И саму Кабаеву, разумеется"

'Стала похожа на деда': любовница Путина Кабаева озадачила странным внешним видом
'Стала похожа на деда': любовница Путина Кабаева озадачила странным внешним видом

"Богатство явно ей не к лицу, выглядит так, как будто пчёлы покусали"

"Ботексом с плешивым явно перебрали"

'Стала похожа на деда': любовница Путина Кабаева озадачила странным внешним видом

"Это у них семейный пластический хирург? Хуже не нашли?"

"Она стала похожа на деда"

"Так вот у кого путин подсмотрел подтяжку скул".

'Стала похожа на деда': любовница Путина Кабаева озадачила странным внешним видом

Дети Путина и Кабаевой

По данным СМИ, у Путина и Кабаевой четверо общих детей - два мальчика и девочки-двойняшки. Дочерей бывшая гимнастка родила в Швейцарии.

Издание Le News писало, что Алина Кабаева родила ребенка в клинике Святой Анны в италоязычном регионе Швейцарии Лугано. Отцом этого ребенка якобы является Владимир Путин.

Существовали противоречивые версии этой истории. Различные местные СМИ, в том числе Corriere del Ticino, писали о рождении девочки, а недавно удаленный аккаунт в Twіtter на имя Алины Кабаевой (возможно настоящий, а возможно и фейковый) сообщил о рождении мальчика. По другим сообщениям, Кабаева родила близнецов.

Газета Blick писала, что Путин мог сопровождать Кабаеву и, возможно, оставался с ней в клинике. В любом случае Кремль отрицал, что Путин является отцом одного или нескольких детей Кабаевой.

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