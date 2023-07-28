Каждый метр отвоевываем потом и кровью: Залужный мощно высказался о наступлении

Сегодня мы живем в реалиях, когда государственность закаляется в боях, подчеркнул главком ВСУ.

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Валерий Залужный высказался об освобождении оккупированных территорий / Минобороны Украины, 24 ОМБр Романа Великого

Цена украинской государственности – это отвоеванный невероятными усилиями, потом и кровью украинских защитников каждый метр украинской земли, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"Украинское государство имеет более чем тысячелетнюю историю, и сейчас мы чествуем все его этапы: от Руси и до сих пор. Сегодня мы живем в реалиях, когда государственность закаляется в боях. Ее цена больше всего чувствуется на передовой. В обороне и наступлении. Цена украинской государственности – это отвоеванный каждый метр нашей земли. Невероятными усилиями, потом и кровью украинских защитников", — написал он в своем Telegram-канале.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил украинских воинов, "которые защищают и отстаивают Украинскую государственность ежедневно, ежечасно в боях против российского агрессора".

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"Мы – сильный народ, защитим свою Государственность!", — заявил он.

Украина в пятницу, 28 июля, отмечает День украинской государственности.

Ранее Владимир Зеленский неожиданно вручил подарки Залужному и Сырскому ко дням рождения. Генерала Залужного глава государства наградил именным огнестрельным оружием, а генерал-полковнику Сырскому подарил картину.

Напомним, Залужный поздравил жену с Днем рождения. Главнокомандующий ВСУ обратился к главной женщине в своей жизни с нежными словами и признаниями.

Ранее в Пентагоне оценили прогресс контрнаступления ВСУ. Сейчас началась срединная фаза контрнаступления защитников Украины. Бойцы ВСУ пытаются найти слабые места в обороне российских оккупантов, заявил заместитель руководителя Пентагона США по политическим вопросам Колин Каль.

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