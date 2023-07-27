Зеленский неожиданно вручил подарки Залужному и Сырскому ко дням рождения

Генерала Залужного глава государства наградил именным огнестрельным оружием, а генерал-полковнику Сырскому подарил картину.

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Зеленский поздравил Залужного и Сырского с прошедшими днями рождения и вручил подарки / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с прошедшими днями рождения украинских военачальников – Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

"Сегодня имел возможность поздравить с прошлым днем рождения Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александра Сырского", - сообщил Зеленский в Telegram, опубликовав соответствующее видео.

Смотрите видео - Зеленский поздравил Залужного и Сырского с прошедшими днями рождения:

видео дня

Зеленский вручил подарки Залужному и Сырскому / Скриншот

Генерала Залужного глава государства наградил именным огнестрельным оружием.

Залужный получил в подарок именное огнестрельное оружие / Фото: president.gov.ua

Генерал-полковнику Сырскому Зеленский подарил картину, отражающую подвиг украинских воинов и уважение к ним.

Сырскому Зеленский подарил картину / Фото: president.gov.ua

Зеленский поздравил Сырского с прошедшим днем рождения / Фото: president.gov.ua

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный праздновал день рождения 8 июля, а командующий Сухопутными войсками – 26 июля.

Как сообщал Главред, 27 июля Президент Украины Владимир Зеленский провел выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсуждались доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, начальника ГУР Кирилла Буданова, командующих войсками, ситуация на фронтах, результаты работы ПВО и деятельность военкоматов. Выездное заседание Ставки прошло в Днепре.

Ранее Зеленский ранее, что ВСУ продолжают продвигаться на фронте. По словам главы государства, войска сумели добиться неплохих результатов. Детали операций сил обороны должны сообщить позже.

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