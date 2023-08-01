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Генерал-майор рассказал, почему РФ изо всех сил пытается вернуть Старомайорское

Алина Дембицкая
1 августа 2023, 23:37 обновлено 1 августа, 23:45
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Как подчеркнул генерал-майор, сейчас ни Украина, ни страна-агрессор Россия не имеют окончательного доминирования на фронте.
Сергей Кривонос, ВСУ
Почему РФ изо всех сил пытается вернуть Старомайорское? / Коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Википедия

Украинское село Старомайорское, что в Донецкой области, стало важным плацдармом для Вооруженных сил Украины, в частности, для развития наступательных действий. Об этом рассказал генерал-майор Сергей Кривонос в эфире "Донбасс Реалии".

"Старомайорское рассматривается как успешный плацдарм для ВСУ по развитию наступательных действий. Поэтому россияне, понимая эту угрозу, пытаются ее не допустить. В последние дни они бросают все силы и средства на взятие Старомайорского. Если Старомайорское будет и в дальнейшем под контролем ВСУ, то это будет такой клин, который можно вбить в боевые порядки российской армии", - отметил Кривонос.

Как подчеркнул генерал-майор, сейчас ни Украина, ни страна-агрессор Россия не имеют окончательного доминирования на фронте. На одних участках фронта наступают ВСУ, на других агрессор, поэтому сейчас есть риск входа в затяжную фазу войны.

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"Россияне пытаются наступать на Купянском направлении, мы пытаемся на Бахмутском направлении, а также в районе Запорожского направления. У кого есть окончательное преимущество? В определенных моментах россияне доминируют на одном участке, мы доминируем на других участках", - сказал Кривонос.

Он подчеркнул, что сейчас вопрос заключается в том, у кого будет больше возможностей для поддержания действий своих войск.

"Современная война еще раз подчеркивает, что это война не храбрых штыковых атак, а это война хорошо обученного личного состава", - добавил генерал-майор.

Кто такой Сергей Кривонос

Сергей Григорьевич Кривонос (род. 26 июля 1970, Кременчуг, Полтавская область) – украинский политический и военный деятель, генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины, первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ (2016-2019).

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (2019-2020), пишет Википедия.

ВСУ освободили Старомайорское

27 июля стало известно, что ВСУ освободили село Старомайорское в Донецкой области. Это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Это село освободили украинские военные из 35-й бригады и батальон теробороны "Арей". Президент Украины лично опубликовал видео с украинскими защитниками в освобожденном селе.

Спикер Сил обороны Таврического направления капитан Валерий Шершень рассказал, что освобождение Старомайорского было уникальным, ведь Вооруженным силам Украины пришлось работать в условиях тотального минирования.

Также Шершень подчеркнул, что с освобождением Старомайорского украинским воинам удалось преодолеть первую линию обороны армии РФ, это открывает пути к дальнейшей деоккупации украинских территорий.

Как отметил боец 35 ОБрМП с позывным "Дикий", через несколько дней после освобождения села Старомайорское Донецкой области в российских пабликах начала распространяться информация, что армия РФ якобы смогла отбить село. Однако эта информация является ложной. ВСУ мужественно держат Старомайорское.

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