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"Наши подразделения держат оборону": в ВСУ рассказали о ситуации в Старомайорском

Алина Дембицкая
30 июля 2023, 21:32 обновлено 30 июля, 21:33
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Боец ВСУ призвал не верить всему тому, что пишут россияне, поскольку они лишь пропагандой продвигают свою армию.
ВСУ
Боец ВСУ рассказал о ситуации в Старомайорском / Коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скриншот из видео

Через несколько дней после освобождения села Старомайорское Донецкой области в российских пабликах начала распространяться информация, что армия РФ якобы смогла отбить село. Однако эта информация является ложной. ВСУ мужественно держат Старомайорское. Об этом рассказал боец 35 ОБрМП с позывным "Дикий" корреспонденту "Донбасс Реалии".

"Была распространена информация российскими пабликами, что они вместе с "ВДВшниками" и "ДНРовцами" отбили у нас Старомайорское. Однако докладываю, что наши подразделения находятся в Старомайорском и держат оборону", - отметил "Дикий".

Боец ВСУ призвал не верить всему тому, что пишут россияне, поскольку они лишь пропагандой продвигают свою армию. Он подчеркнул, что армия РФ сейчас уничтожается и будет уничтожаться в дальнейшем.

видео дня

По его словам, сейчас российские оккупационные войска обстреливают из артиллерии село, однако на штурм не идут.

Смотрите в нашем телеграмм-канале, как боец ВСУ рассказал о ситуации в Старомайорском:

Боєць ЗСУ розповів про ситуацію у Старомайорському
Боец ВСУ рассказал о ситуации в Старомайорском/ скриншот

"Бывает ловим их перехват, где они говорят что-то типа такого: "Сегодня будем брать назад позиции". Ну, честно говоря, ни разу не видел, чтобы брали...", - рассказал "Дикий".

ВСУ освободили Старомайорское

Как сообщал Главред, 27 июля стало известно, что ВСУ освободили село Старомайорское в Донецкой области. Это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Это село освободили украинские военные из 35-й бригады и батальон теробороны "Арей". Президент Украины лично опубликовал видео с украинскими защитниками в освобожденном селе.

Как отметил спикер Сил обороны Таврического направления капитан Валерий Шершень, освобождение Старомайорского было уникальным, ведь Вооруженным силам Украины пришлось работать в условиях тотального минирования.

Также Шершень подчеркнул, что с освобождением Старомайорского украинским воинам удалось преодолеть первую линию обороны армии РФ, это открывает пути к дальнейшей деоккупации украинских территорий.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ идет медленно, но вскоре оно наберет обороты. Украинский гарант подчеркнул, что, несмотря на трудности, украинские воины ловко продвигаются вперед. По его словам, Украина не хочет терять своих военнослужащих, поэтому наше государство достаточно осторожно подходит к наступательным действиям.

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