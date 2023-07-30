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Зеленский призвал готовиться к энергетическому террору россиян

Алина Дембицкая
30 июля 2023, 17:45 обновлено 30 июля, 17:45
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Президент подчеркнул, что российские террористы попытаются продолжить атаки против украинской энергетики, против нормальной жизни людей.
Зеленский, удар по энергосистеме
Зеленский призвал готовиться к энергетическому террору россиян / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский предупредил граждан о потенциальной опасности новых ракетных атак страны-агрессора России на энергетическую инфраструктуру Украины. Глава государства призвал местные власти активно готовиться к такому сценарию. Об этом он сказал во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Ивано-Франковске.

"Очень важное заседание именно сейчас, когда есть время подготовиться к зимнему сезону как на государственном уровне, так и на уровне областей и общин. Должны быть сознательны того, что российские террористы попытаются продолжить атаки против украинской энергетики, против нормальной жизни людей. Но наша несокрушимость должна одержать победу", - сказал Зеленский.

Украинский гарант также призвал местные власти эффективнее помогать обороноспособности нашего государства.

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"Обсудили сегодня и бюджетные вопросы. Местные бюджеты имеют существенные ресурсы, которые надо тратить с государственной позиции. Все видят, каковы потребности на передовой. Все видят, на чем акцентируют волонтеры. Следовательно, все бюджеты – и государственный, и местный – должны соответствовать приоритету номер один, а именно обороне. Помощь нашим воинам, помощь защите, помощь семьям наших героев и в целом защите жизни", - отметил президент.

Ракетный террор россиян

Недавно советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк откровенно ответил, чего ждать украинцам зимой. Он подчеркнул, что стартовые позиции Украины этой зимой будут намного хуже, чем в прошлом году, потому что тогда энергетическая система была полноценной и сбалансированной, а также стабильно работала десятки лет. Подоляк отметил, что Россия абсолютно не будет учитывать международное право и будет максимально наносить ущерб гражданскому населению.

Также сообщалось, что РФ готовит мощную атаку в ближайшее время: украинцам назвали вероятные цели нового ракетного удара. Так, пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что страна-агрессор может в очередной раз ударить по портовой инфраструктуре Украины.

"Наблюдая за тем, что враг взял определенную паузу, можно сделать вывод, что они готовятся к следующим атакам", - отметила Гуменюк.

Ранее президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетный террор россиян. Он подчеркнул, что ракеты государства-зла не сильнее нашей воли. Президент подчеркнул, что Украина выстоит против ударов "российского зла".

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