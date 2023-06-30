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Россияне жестоко обстреляли школу в Донецкой области: есть жертвы и раненые

Юлия Куришко
30 июня 2023, 18:14 обновлено 30 июня, 18:20
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Из-за атаки российских оккупантов погибли два человека, еще шестеро получили ранения.
Россияне жестоко обстреляли школу в Донецкой области: есть жертвы и раненые
Оккупанты обстреляли школу в Донецкой области / коллаж: Главред, фото: офис Генерального прокурора

Российские оккупационные войска страны-агрессора сегодня, 30 июня, обстреляли школу в Покровскому районе Донецкой области.

Около 11: 20 оккупационные войска РФ ударили, вероятно, из реактивных систем залпового огня по селу Сергеевка Покровского района. Об этом сообщил в Facebook Офис Генерального прокурора.

"Попадание произошло на территории местной школы. В ней на момент обстрела находились 12 человек - представители администрации, учителя и технический персонал", - говорится в сообщении.

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В результате обстрела погибли учительница начальных классов и главная бухгалтерша. Получили телесные повреждения еще шестеро сотрудников - четверо мужчин и две женщины.

"Сейчас их всех госпитализировали в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. Часть школы практически разрушена: разбиты классные комнаты, кабинеты и другие помещения, разбита мебель и школьный инвентарь", - сообщили в офисе Генерального прокурора.

Россияне жестоко обстреляли школу в Донецкой области: есть жертвы и раненые
Попадание по школе в Донецкой области / фото: офис Генерального прокурора

Ракетный удар по Краматорску 27 июня

Напомним, что 27 июня российские оккупанты нанесли два ракетных ударов по Краматорску. По данным спасателей, пострадали 56 человек, в частности, один ребенок 2022 года рождения. Спасти удалось три человека. Известно о 10 погибших.

Россияне ударили по центру Краматорска, потому что"там было большое скопление людей". Захватчики ударили по кафе, где буо очень людно. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В кафе был детский праздник. Волонтер из США рассказал об ударе РФ по Краматорску. Американский доброволец Ник Дакворт вместе с командой был в заведении. Им спасло жизнь то, что их столик был на улице.

Российская ракета отобрала жизнь у троих детей, среди которых – сестры-близняшки Юлия и Анна Аксенченко. В горсовете рассказали, что девушки должны были праздновать свои 15-летие буквально через два месяца – 4 сентября.

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