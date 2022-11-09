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Ему было всего 22: в Покровске российские оккупанты убили талантливого шеф-повара

9 ноября 2022, 23:18

Коллеги парня рассказывают, что он был искренним и улыбчивым человеком, который создавал хорошую атмосферу в коллективе.

Владислав Огоцкий
Трагедия произошла 4 ноября / Онлайн-журнал "Свои"

В Покровске Донецкой области российские оккупационные войска убили 22-летнего шеф-повара Владислава Огоцкого. Парень спал дома, когда посреди ночи российская ракета прилетела в его дом.

Как сообщает платформа "Меморіал.uа", трагедия произошла 4 ноября. В результате ракетного удара, унесшего жизнь Владислава, также были ранены еще 6 человек. Ранения получила и бабушка погибшего парня.

Влад был шеф-поваром кафе "Террикон", которое в Покровске открыл переселенец из Бердянска. Коллеги парня рассказывают, что он был искренним и улыбчивым человеком, который создавал хорошую атмосферу в коллективе.

"Влад пришел в Покровскую команду "Террикона" в первый день работы. И как-то возле него все мы стали чуть спокойнее, увереннее и радостнее. Он работал много, на кухне умел все. И каждый всегда знал, что Влад никогда не подведет. А сегодня его нет у нас. И уже никогда не будет", - рассказали коллеги Огоцкого.

Напомним, что в результате российского ракетного удара по Запорожью 6 октября погибла семья Ивановых – 12-летний Тимофей, 26-летняя Ксения и их родители - мама Юлия и отец Дмитрий. РФ выпустила по городу шесть ракет. Одна из них ударила по жилому дому в самом центре Запорожья. В результате взрыва упала середина здания, похоронив под собой жильцов нескольких этажей.

Ранее Главред сообщал, что в селе Федоровка Лозовской общины Харьковской области 29 октября в результате взрыва фрагмента российской ракеты погибли супруги с ребенком – 47-летний Александр, его 35-летняя беременная жена Юлия и 4-летняя дочь Варвара.

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