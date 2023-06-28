Праздновали бы 15-летие в сентябре: ракета РФ убила в Краматорске сестер-близняшек

В этом году девочки закончили 8 класс и должны были перейти в 9-й.

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Ракета РФ убила в Краматорске 14-летних сестер-близняшек Юлию и Анну Аксенченко/ коллаж: Главред, фото: Facebook Управление образования Краматорского городского совета, ГСЧС Украины

Уже известно о 10 погибших в результате ракетного удара страны-агрессора России по Краматорске, который произошел вечером во вторник, 27 июня. В частности, российская ракета отобрала жизнь у троих детей, среди которых – сестры-близняшки Юлия и Анна Аксенченко.

Об этом сообщило Управление образования Краматорского городского совета. В горсовете рассказали, что девушки должны были праздновать свои 15-летие буквально через два месяца – 4 сентября.

Сестры Аксенченко в этом году закончили 8 класс и следующий учебный год должны были быть девятиклассницами.

"С грустью и невыносимой болью сообщаем о гибели двух сестер Аксенченко – Юлии и Анны, учениц Краматорской ООШ №24. В этом году они закончили восьмой класс, а 4-го сентября должны были бы праздновать свои 15-летие. Российская ракета остановила биение сердец двух ангелочков", – говорится в сообщении.

Погибшие в Краматорске Юлия и Анна Аксенченко/ Facebook Управление образования Краматорского городского совета

Ракетный удар РФ по Краматорску 27 июня

Вечером во вторник, 27 июня, российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Краматорску в Донецкой области. Захватчики ударили по заведению питания, где было много людей. Спасатели до сих пор разбирают завалы.

Как сообщает ГСЧС Украины, по состоянию на 12:00 28 июня из-под завалов разрушенного кафе достали тела 10 человек, в том числе – троих детей. Пострадали 56 человек, в том числе один ребенок 2022 года рождения. Семь человек спасены.

После ракетного удара оккупантов по Краматорску президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия заслуживает лишь поражения и трибунала. Об этом глава государства сказал во время своего вечернего видеообращения.

Смотрите видео о последствиях ракетного удара РФ по Краматорску 27 июня:

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