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"Были сутки штурмов": ВСУ сильно продвинулись на Запорожском направлении – Маркус

Алёна Воронина
28 июня 2023, 10:57 обновлено 28 июня, 11:01
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Главный сержант рассказал, что украинским военным во время наступления пришлось ночевать буквально на телах врага в узкой траншее. Наступление продолжается.

Валерий Маркус, украинские военные
ВСУ сильно продвинулись на Запорожском направлении, сообщил Маркус/ коллаж: Главред, фото: скрин, 36 ОМБР имени контр-адмирала Михаила Белинского

Украинские военные сильно продвинулись на Запорожском направлении. Во вторник, 27 июня, были сутки штурмов, которые прошли достаточно успешно.

Об этом рассказал главный сержант 47 ОМБр Валерий Маркус ("Магура") в видео, опубликованном в Telegram, не вдаваясь в детали и не называя основных мест продвижения военных ВСУ.

видео дня

"У нас вчера (27 июня – ред.) были сутки штурмов. Мы подвинулись очень далеко, очень глубоко. Пешком, поэтому очень устали. Сейчас видео я снимаю с окопов российских оккупантов. Здесь куча их трупов. Мы сейчас с боями будем продвигаться дальше вглубь. Очевидно, что это будет небыстро, потому что оборона у них здесь плотная, очень качественно выстроенная. Все негативные нюансы являются признаком того, что мы успешно делаем свою работу", – рассказал Маркус.

Также он отметил, что украинским бойцам пришлось ночевать буквально на телах российских оккупантов, ведь защитники Украины остались на ночь на захваченной позиции оккупантов, с которой теперь будут продвигаться дальше.

"Крайняя позиция, которую мы вчера взяли, там была очень маленькая траншейка, но мы вынуждены были всю ночь провести там, обороняя ее, чтобы сейчас продвигаться дальше... Мы были вынуждены остаться на этой позиции на всю ночь. Траншейка узенькая и вся усыпана телами оккупантов. Мы пытались как-то спать по очереди, чтобы отдохнуть. И собственно мы в буквальном смысле спали на трупах. Такого опыта у меня еще не было, честно говоря", – отметил главный сержант.

Маркус сообщил, что украинские воины будут продвигать дальше и попытаются захватить врагов на следующих позициях врасплох.

В ВСУ были сутки штурмов на Запорожском направлении
У ВСУ были сутки штурмов на Запорожском направлении/ скрин

Смотрите видео с рассказом Маркуса о ситуации на Запорожском направлении:

Ситуация на фронте в Украине

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что украинские военные во время летнего контрнаступления уже освободили около 300 квадратных километров территорий Украины, которые ранее контролировали российские оккупанты. Это больше, чем РФ оккупировала во время "масштабного" зимнего наступления российских захватчиков.

Генштаб ВСУ во вторник, 27 июня, сообщил, что на Бахмутском направлении российские оккупанты попытались вернуть ранее отбитые у них позиции, но не имели успеха. Кроме этого, провалились их наступления еще на двух направлениях. Враги проводили наступательные действия в районе Марьинки (Марьинское направление) и в направлении села Равнополь (Шахтерское направление), но успеха не имели ни на одном из них.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в ночь на среду, 28 июня, прогремела серия мощных взрывов. Предварительно известно, что был ряд "прилетов" по российским оккупантам. Также после взрывов начал детонировать боекомплект захватчиков.

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