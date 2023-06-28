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Вагнеровцы до сих пор остаются в Украине – Пентагон

Алёна Воронина
28 июня 2023, 08:13 обновлено 28 июня, 08:17
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Однако данные о местонахождении и передвижении членов ЧВК "Вагнера" на украинских территориях Министерству обороны США неизвестны.
Вагнеровцы, Пентагон
Вагнеровцы до сих пор остаются в Украине, заявили в Пентагоне/ Telegram-канал "Кепка Пригожина", Википедия

После мятежа в стране-агрессоре России, который устроил владелец частной военной компании "Вагнера"Евгений Пригожин, вагнеровцы всё еще остаются на территории Украины.

Об этом заявили в Министерстве обороны США, сообщает CNN. Однако в американском оборонном ведомстве не знают о точном месторасположении и передвижении вагнеровцев.

"Но с точки зрения их особого местоположения и того, могут ли они двигаться или нет, я не буду спекулировать на этом", – отметил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер во время пресс-брифинга.

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Также он добавил, что американские силы не меняли свои позиции в ответ на военный мятеж, который состоялся в России.

"Мы не видели ничего, что, с нашей точки зрения, потребовало бы от нас каких-либо принудительных корректировок положения", – сказал Райдер.

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь вагнеровцев назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено", после чего начал военный мятеж в РФ.

Утром 24 июня ЧВК "Вагнера" взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Вагнеровцы сбили за ночь 3 вертолета российских оккупантов. Позже ЧВК "Вагнера" захватила и Воронеж. Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

Пресс-служба президента Беларуси в свою очередь заявила, что Лукашенко якобы уговорил Пригожина остановиться.

Между тем секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что военный мятеж, который организовал в стране-агрессоре России владелец частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин, будет не последним. В РФ может состояться серия таких бунтов.

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