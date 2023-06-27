Данилов спрогнозировал новые бунты в РФ: "Будет не один сезон"

Бунт, организованный в России Пригожиным, еще больше дискредитировал Путина. Но такие события – это только начало. Будет серия мятежей.

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Данилов спрогнозировал новые бунты в РФ/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Telegram-канал "Кепка Пригожина"

Военный мятеж, который организовал в стране-агрессоре России владелец частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин, будет не последним.

В РФ может состояться серия таких бунтов. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Там будет не один сезон (бунтов – ред.). Не так быстро, как бы нам хотелось, но процесс начался", – отметил Данилов.

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Он подчеркнул, что ситуация с Пригожиным и его бунтом показала миру, насколько опасной территорией является Россия. Также он добавил, что такие действия инициировали люди, находящиеся в Кремле.

"Люди находятся в тех институциях, которые должны защищать Россию, защищать воинские части. Обратите внимание, террористы захватывают штаб и им никто не сопротивляется. Ну, наверное, там что-то у них не то происходит. И это дерзкая операция по дискредитации Путина", – отметил секретарь СНБО.

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь вагнеровцев назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено", после чего начал военный мятеж в РФ.

Утром 24 июня ЧВК "Вагнера" взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Вагнеровцы сбили за ночь 3 вертолета российских оккупантов. Позже ЧВК "Вагнера" захватила и Воронеж. Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать российскую кровь".

Пресс-служба президента Беларуси в свою очередь заявила, что Лукашенко якобы уговорил Пригожина остановиться.

Напомним, ранее политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко отмечал, что окружение Путина и генералы РФ намеренно создают трудности главе Кремля, потому что они недовольны тем, что его решение о полномасштабной войне против Украины завели Россию в тупик. Именно поэтому владелец ЧВК "Вагнера" Пригожин во время военного мятежа смог провести вагнеровцев почти до Москвы и остановиться всего в 200 км от нее.

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