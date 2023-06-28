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"Путин мгновенно может исчезнуть": диктатору РФ активно ищут замену – Небоженко

Алёна Воронина
28 июня 2023, 04:30
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Проблема не в фигуре самого Путина, а в том, кто займет его место. Поэтому глава Кремля до сих пор руководит Россией, отметил политолог.
Владимир Путин, Виктор Небоженко
Диктатору РФ активно ищут замену, отмечает Небоженко/ коллаж: Главред, фото: скрин, Главред

Российского диктатора Владимира Путина могут мгновенно выкинуть из президентского кресла страны-агрессора РФ. Он до сих пор руководит Россией только потому, что ему пока не нашли замену.

Глава Кремля будет очень быстро устранен, как только будет найдена форма устранения и преемник. Такое мнение высказал политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко в интервью Главреду.

"Дело не в нем. Этот вопрос очень легко решается в Вашингтоне и в Пекине. Как только будет найдена форма устранения и преемник, Путин мгновенно может исчезнуть. Проблема не в фигуре самого Путина, а в том, кто займет его место. Они никак договориться не могут", – отметил политолог.

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По его словам, никто не хочет второго Путина – все хотят коллективного управления.

"А это, думаете, легко? Никто друг другу не верит, а Путина надо разом свергать. Вспомните, как Сталина, Ленина, Гитлера убирали – везде было то же самое. То есть как только будет найдена замена Путину, всё пойдет очень быстро", – подчеркнул Небоженко.

Кто такой Виктор Небоженко

Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) – украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия.

Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины.

В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы.

С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

Могут ли Путина устранить в РФ

Ранее координатор политического центра Легиона "Свобода России", экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев отмечал, что освобождение ВСУ временно оккупированного страной-агрессором РФ полуострова Крым станет катализатором обрушения путинского режима.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что российский диктатор Владимир Путин не понимает, что происходит у него в стране. Он не владеет даже информацией, которая касается войны в Украине. Путин является лишь номинально президентом, но фактически уже не руководит Россией.

Напомним, ранее политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко отмечал, что окружение Путина и генералы РФ намеренно создают трудности главе Кремля, потому что они недовольны тем, что его решение о полномасштабной войне против Украины завели Россию в тупик. Именно поэтому владелец ЧВК "Вагнера" Пригожин во время военного мятежа смог провести вагнеровцев почти до Москвы и остановиться всего в 200 км от нее.

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