Пономарев спрогнозировал, с какого момента начнется крушение режима Путина

Освобождение ВСУ временно оккупированного страной-агрессором РФ полуострова Крым станет катализатором обрушения путинского режима. Об этом заявил координатор политического центра Легиона Свобода России, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев во время чата на Главреде.
"Путина, прежде всего, похоронит российский народ, который зайдет в Кремль, когда поймет, что это можно и реально. Соответственно, одна из больших задач – чтобы россияне поняли, что это реально. Фактором, который приведет к этому, станет освобождение украинской армией Крыма. Это станет поворотной точкой. Когда это произойдет, ни у кого больше не останется никаких иллюзий относительно того, что война окончательно и бесповоротно проиграна Россией", ‒ говорит он.
Кто такой Илья Пономарев
Илья Пономарев – российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.
Смотрите на видео чат с Ильей Пономаревым:
Война России против Украины
Президент Владимир Зеленский сказал, что война будет длиться до тех пор, пока Украина не одержит победу над страной-агрессором Россией.
По словам Зеленского, Москва должна капитулировать и вывести свои оккупационные войска с территорий украинского государства.
Руководитель Минобороны Украины Алексей Резников отметил, что ВСУ могут пойти в контрнаступление сразу на нескольких участках фронта.
По его мнению, украинская армия не пойдет на территорию России, а будет освобождать исключительно свои земли.
Сенатор США Линдси Грэм полагает, что Украина скоро покажет впечатляющие возможности ВСУ.
Как полагает политик, украинские войска уже в текущем году отбросят российских оккупантов и вернут под свой контроль стратегически важные позиции.
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