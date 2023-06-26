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Пономарев спрогнозировал, с какого момента начнется крушение режима Путина

Дмитрий Видоменко
26 июня 2023, 10:26 обновлено 26 июня, 10:35
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Фактором, который приведет к cтарту обрушения режима Путина, станет освобождение украинской армией Крыма, убежден Илья Пономарев
Пономарев, Путин
"Путина, прежде всего, похоронит российский народ - Пономарев / коллаж Главред, фото УНИАН

Освобождение ВСУ временно оккупированного страной-агрессором РФ полуострова Крым станет катализатором обрушения путинского режима. Об этом заявил координатор политического центра Легиона Свобода России, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев во время чата на Главреде.

"Путина, прежде всего, похоронит российский народ, который зайдет в Кремль, когда поймет, что это можно и реально. Соответственно, одна из больших задач – чтобы россияне поняли, что это реально. Фактором, который приведет к этому, станет освобождение украинской армией Крыма. Это станет поворотной точкой. Когда это произойдет, ни у кого больше не останется никаких иллюзий относительно того, что война окончательно и бесповоротно проиграна Россией", ‒ говорит он.

Кто такой Илья Пономарев

Илья Пономарев – российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

Смотрите на видео чат с Ильей Пономаревым:

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский сказал, что война будет длиться до тех пор, пока Украина не одержит победу над страной-агрессором Россией.

По словам Зеленского, Москва должна капитулировать и вывести свои оккупационные войска с территорий украинского государства.

Руководитель Минобороны Украины Алексей Резников отметил, что ВСУ могут пойти в контрнаступление сразу на нескольких участках фронта.

По его мнению, украинская армия не пойдет на территорию России, а будет освобождать исключительно свои земли.

Сенатор США Линдси Грэм полагает, что Украина скоро покажет впечатляющие возможности ВСУ.

Как полагает политик, украинские войска уже в текущем году отбросят российских оккупантов и вернут под свой контроль стратегически важные позиции.

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