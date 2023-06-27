"РФ заслуживает поражение и трибунал": Зеленский отреагировал на теракт в Краматорске

В результате ракетного удара по Краматорску более 40 человек получили ранения. Всем оказывается помощь.

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Зеленский отреагировал на теракт в Краматорске / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, t.me/ermaka2022

После ракетного удара по Краматорску, в результате которого погибли три человека, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия заслуживает лишь поражение и трибунал. Об этом глава государства сказал во время своего вечернего видеообращения.

"Сегодня российские террористы жестоко обстреляли Краматорск. Ракеты С-300. Три человека погибли, и среди них – ребенок. Мои соболезнования родным и близким. По состоянию на этот час более 40 человек ранены. Всем оказывается помощь. Продолжается разбор завалов", - сказал Зеленский.

По словам президента, каждое такое проявление террора доказывает Украине, и миру, что Россия заслуживает лишь "поражение и трибунал, справедливые и законные суды против всех российских убийц и террористов".

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Обстрел Краматорска 27 июня

Российские оккупационные войска во вторник, 27 июня, нанесли ракетный удар по Краматорску. Захватчики ударили по заведению питания, где было много людей.

Как сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко, Россия прицельно ударила по местам скопления людей в Краматорске. Повреждены здания отеля, заведения питания и несколько частных домов.

По состоянию на 23:00 известно, что в результате ракетного удара по Краматорску погибли по меньшей мере четыре человека, в том числе 17-летняя девушка. Ранений различной степени тяжести получили 42 человека, среди которых 8-месячный младенец. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь, информирует Офис генпрокурора.

Разбор завалов продолжается. Окончательное число жертв еще устанавливается.

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