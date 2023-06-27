УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Герою навсегда 20 лет: война забрала молодого защитника со Львовщины

Алина Дембицкая
27 июня 2023, 18:04 обновлено 27 июня, 18:04
79
Воин проходил обучение во Франции и был руководителем артиллерийской установки "Цезарь".
Андрей Дрозд
Война забрала молодого защитника со Львовщины / Коллаж: Главред, фото: Стрыйский городской совет, ua.depositphotos.com

В тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб 20-летний защитник со Львовщины Андрей Дрозд. Герой отошел в вечность 26 июня во время выполнения боевого задания в Запорожской области.

Как сообщает Стрыйский городской совет в Facebook, Андрей родился в пгт Дашава, учился в местной школе, впоследствии во Львовском колледже им. И. Боско на кулинарном факультете.

В 2020 году Андрей был призван на срочную службу, с октября 2021 года он участвовал в ООС на востоке Украины. Защищать родную землю подался и с полномасштабным российским вторжением. Воин проходил обучение во Франции и был руководителем артиллерийской установки "Цезарь".

видео дня

Теперь Герою навсегда 20 лет. У него остались родители и сестра. Отец – Иван Дрозд – также участник АТО и полномасштабной войны. В прошлом году он получил тяжелое ранение на фронте.

"Искренние соболезнования родным и низкий поклон родителям. Пусть Господь даст вам силы принять потерю и пережить боль... Ваш сын – Герой, отдавший свою жизнь за Украину! Вечная память!", - написали в горсовете.

Напомним, в боях за Украину в Донецкой области погиб военнослужащий 72 ОМБр Владислав Гречкосий. Свой последний бой воин принял на Угледарском направлении. У него осталась жена и полуторагодовалый сын.

Также сообщалось, что в боях с российскими оккупантами погиб житель Закарпатской области Андрей Сорохманюк. Ему было всего 27 лет. Защитник Украины принял свой последний бой в населенном пункте Ивановское Донецкой области.

Кроме того, в боях на Донетчине погиб 33-летний житель поселка Затишье Одесской области Александр Сергеевич Чайковский. Боец защищал родную страну с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Дома у героя остались мать, брат, трое сестер, жена и трое малолетних детей.

Больше новостей о погибших защитниках:

война в Украине война России и Украины
Реклама

Главное за день

Больше, чем РФ захватила за зиму: ВСУ освободили 300 кв. км территорий за месяц – Уоллес

Больше, чем РФ захватила за зиму: ВСУ освободили 300 кв. км территорий за месяц – Уоллес

17:22 Украина
"Скоро результаты всех порадуют": в ВСУ заинтриговали анонсом новых боевых успехов

"Скоро результаты всех порадуют": в ВСУ заинтриговали анонсом новых боевых успехов

16:48 Украина
"Путин не справился": генералы РФ намеренно позволили Пригожину идти на Москву – Небоженко

"Путин не справился": генералы РФ намеренно позволили Пригожину идти на Москву – Небоженко

14:56 Мир
Все главные новости

Последние новости

18:08

Девушка показала, как за 1 минуту почистить кастрюлю молодой картошки

18:04

Герою навсегда 20 лет: война забрала молодого защитника со Львовщины

17:50

Над смешным именем собаки хохочет вся пивная: мужчина стал звездой паба

17:43

"Черненькая из НеАнгелов" сбежала в РФ в поисках лучшей жизни - СМИ

17:32

Что произойдет с человеком, если каждый день есть клубнику

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:22

Больше, чем РФ захватила за зиму: ВСУ освободили 300 кв. км территорий за месяц – Уоллес

17:19

Кулинарная хитрость: в каком порядке тушить овощи, чтобы не получилась размазня

17:05

Справятся с загадкой лишь единицы: нужно найти трех поросят без шляпок

16:57

Юная жена Остапчука показала, как романтично проводит с ним время

Реклама
16:48

"Скоро результаты всех порадуют": в ВСУ заинтриговали анонсом новых боевых успехов

16:45

Чмерковский плакал: жена танцора показала свои родыВидео

16:40

Россию "зачистят" от ядерного оружия: эксперт о сценарии начала РФ атомной войны

16:24

Передадут "бесценный опыт": Лукашенко обрадовался "вагнеровцам" в Беларуси

16:10

Завораживающая оптическая иллюзия: нужно найти милую панду

16:08

Эксперт по уборке показала, как просто собрать шерсть животных с вещей и мебелиВидео

16:07

Российский пропутинский фигурист показал свои тренировки без ног

16:05

Экс-депутат Госдумы объяснил, когда ополченцы из РДК и Легиона пойдут на МосквуВидео

16:00

Мощная интуиция: три знака зодиака с экстрасенсорными способностями

15:45

"Это неизбежно": Гостюхин потерял сестру из Украины, но вновь поддержал войну

15:29

Когда лучше всего пить молоко: сведения о белом лакомстве наверняка удивят

Реклама
15:24

Российский певец сжег паспорт РФ и попросился в УкраинуВидео

15:18

Угрозы ударов РФ по странам НАТО: экс-депутат Госдумы объяснил шантаж ПутинаВидео

15:09

Как быстро почистить картошку от грязи: хитрости, которые облегчат вам жизнь

14:56

"Путин не справился": генералы РФ намеренно позволили Пригожину идти на Москву – Небоженко

14:55

Пока Кейт не видит: принц Уильям крепко обнимался с "перчинкой" из Spice GirlsВидео

14:41

Средство есть у всех: эксперт рассказал, как очистить застарелый жир в духовке

14:17

"Не страдаю": российская актриса, которая покинула РФ пояснила, как живет за границей

14:12

"Остановили гражданскую войну": Путин выдал заявление о "спасении" РФ

14:09

Путин не преступник, а Украина – не суверенна: Орбан опозорился галиматьей

13:49

Сантехники показали, что делать, если забит слив: простота способа удивляет

13:29

"Вагнер" передает тяжелое вооружение армии Минобороны РФ - росСМИ

13:25

Ведущая 1+1 Наталья Островская впервые станет мамой

13:04

РФ ударила ракетами по Украине: взрывы гремели в Кременчуге и Сумах, есть прилет

12:58

Игровая зависимость в Украине не носит массового характера — первое исследование под эгидой МинздраваФото реклама

12:56

Женщина не пустила на свадьбу сестру, которая назвала имена ее детей "нелепыми"

12:31

Беларусь нужна Пригожину для транзита: эксперт назвал цель главаря ЧВК Вагнера

12:22

Лобода после харьковского скандала извинилась перед подростком с плакатомВидео

12:19

Загадка советских поездов: почему вагоны были зелеными, а крыши серыми

11:45

Гороскоп на завтра 28 июня 2023: Овну – изменения, Раку - противостояние

11:45

США готовят новый пакет помощи на $500 млн: ВСУ получат еще Bradley и Stryker

Реклама
11:36

ВСУ пробили оборону РФ и продвинулись вперед под Донецком – разведка Британии

11:14

"Кукла": дочь Кошевого томно надула губы на камеру

11:05

"30 лет готовлюсь к войне": Лукашенко заявил, что привел армию в боевую готовность

11:00

Свита Путина готова от него избавиться, Пригожину осталось только молиться - НебоженкоЭксклюзив

10:40

Уже третий раз за месяц: в оккупированном Крыму поврежден железнодорожный путь

10:12

Девушка показала, как избавиться от налета на ванной за 20 секундВидео

10:11

"Пригожин взялся за старое": в Сети узнали о предложении главаря ЧВК Лукашенко

10:00

Точность теста впечатляет: как узнать свой психологический возраст по картинке

09:54

В районе Бахмута "вагнеровцев" нет, они позорно сбежали - Череватый

09:47

Казнь подростков-патриотов в Бердянске: оккупанты не выдают их тела родным

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять