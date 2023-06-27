Герою навсегда 20 лет: война забрала молодого защитника со Львовщины

В тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб 20-летний защитник со Львовщины Андрей Дрозд. Герой отошел в вечность 26 июня во время выполнения боевого задания в Запорожской области.
Как сообщает Стрыйский городской совет в Facebook, Андрей родился в пгт Дашава, учился в местной школе, впоследствии во Львовском колледже им. И. Боско на кулинарном факультете.
В 2020 году Андрей был призван на срочную службу, с октября 2021 года он участвовал в ООС на востоке Украины. Защищать родную землю подался и с полномасштабным российским вторжением. Воин проходил обучение во Франции и был руководителем артиллерийской установки "Цезарь".
Теперь Герою навсегда 20 лет. У него остались родители и сестра. Отец – Иван Дрозд – также участник АТО и полномасштабной войны. В прошлом году он получил тяжелое ранение на фронте.
"Искренние соболезнования родным и низкий поклон родителям. Пусть Господь даст вам силы принять потерю и пережить боль... Ваш сын – Герой, отдавший свою жизнь за Украину! Вечная память!", - написали в горсовете.
Напомним, в боях за Украину в Донецкой области погиб военнослужащий 72 ОМБр Владислав Гречкосий. Свой последний бой воин принял на Угледарском направлении. У него осталась жена и полуторагодовалый сын.
Также сообщалось, что в боях с российскими оккупантами погиб житель Закарпатской области Андрей Сорохманюк. Ему было всего 27 лет. Защитник Украины принял свой последний бой в населенном пункте Ивановское Донецкой области.
Кроме того, в боях на Донетчине погиб 33-летний житель поселка Затишье Одесской области Александр Сергеевич Чайковский. Боец защищал родную страну с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Дома у героя остались мать, брат, трое сестер, жена и трое малолетних детей.
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