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"Мама, плен я не вынесу": мать убитого 16-летнего Тиграна рассказала о сыне

Алина Дембицкая
26 июня 2023, 19:55 обновлено 26 июня, 19:55
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После начала полномасштабного вторжения РФ 16-летний Тигран ушел в военкомат. Парень очень хотел служить, однако его не взяли. Поэтому он начал партизанить.
Тигран Оганесян и его мама
Мать убитого 16-летнего Тиграна рассказала о сыне / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Журналистка Янина Соколова пообщалась с матерью 16-летнего Тиграна Оганесяна, которому российские оккупанты выстрелили в сердце за проукраинскую позицию. Видео разговора Соколова опубликовала в YouTube.

Мать Тиграна зовут Ксения, сейчас она находится с младшей дочерью в Германии. У младшей сестры Тиграна порок сердца, а потому она сейчас проходит лечение.

Мать Тиграна рассказала, что сын увлекался историей Украины. На все праздники он просил дарить ему книги по истории Украины. Парень мечтал стать военным, хотя родные ему советовали избрать профессию учителя истории.

видео дня

После начала полномасштабного российского вторжения 16-летний Тигран ушел в военкомат. Парень очень хотел служить, однако его не взяли. Поэтому он начал партизанить.

В сентябре прошлого года российские захватчики похитили Тиграна и его друга Никиту и бросили в подвал. Ребят подозревали в подготовке "теракта", а потому пытали в течение пяти дней. После этого оккупационные власти не выпускали ребят из захваченного города.

"Они избили Тиграна, потом привезли в подвал и там электическим током его пытали. Я с ним говорила перед этим и он мне говорил: "Мама, я плен не вынесу", - рассказала мать Тиграна.

Она также сказала, что помимо видео, которое Тигран записал перед смертью, были голосовые сообщения. Это его последние слова: "Передайте маме, что я ее очень люблю. Мать зовут Ксюша Староверова, найдите ее в интернете".

По словам Ксении, ее сын хотел, чтобы его похоронили в военной форме. Женщина просила об этом, однако оккупационные власти не разрешили.

Убийство подростков в Бердянске

В воскресенье, 25 июня, стало известно, что российские оккупанты убили в Бердянске двух проукраинских подростков, их обвиняли в том, что они являются "террористами". Один из погибших - 16-летний Тигран Оганесян. Личность второго убитого россиянами украинца пока неизвестна.

В соцсетях появилось видео, которое записывал сам Тигран. На нем видно, что он с автоматом и в тактических перчатках. На нем он говорит: "Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине".

Перед смертью ребята успели застрелить оккупанта и зарезать местного полицейского.

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