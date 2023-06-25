Его последними словами были "Слава Украине": оккупанты убили в Бердянске 16-летнего подростка

Оккупационные власти Запорожской области заявили о "ликвидации двух террористов" в Бердянске. Один из них - это 16-летний подросток Тигран Оганесян.

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Оккупанты заявили об убийстве Тиграна Оганесяна / скриншот

В Бердянске российские оккупанты убили двух проукраинских подростков, их обвиняли в том, что они являются "террористами". Один из погибших - 16-летний Тигран Оганесян. Последними словами молодого Героя были "Слава Украине".

Об убийстве молодых украинцев написал в Telegram представитель российских оккупантов на территории Запорожской области Владислав Рогов.

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"Примерно в 19 часов, когда население отдыхало с семьями на городской набережной, двое боевиков открыли огонь из автоматов. В результате слаженных и оперативных действий правоохранительных органов террористы были блокированы и уничтожены. На данный момент известно, что одним из них был ранее задерживаемый за антироссийскую деятельность Тигран Оганесян", – написал Рогов.

Личность второго убитого россиянами украинца пока неизвестна.

В телеграмм-канале БердянсЬк Сегодня пишут, что скорее всего, информация об убийстве оккупантами Оганесяна – правдива.

Отмечается, что перед смертью ребята успели застрелить оккупанта и зарезать местного полицейского.

"В соцсетях появилось видео, которое записывал сам Тигран. На нем видно, что он с автоматом и в тактических перчатках. На нем он говорит: "Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине". В соцсетях оно подписано, как видео парня, который вместе с другом зарезали местного полицейского и застрелили оккупанта", – говорится в сообщении.

Смотрите видео - В Сети появились кадры с последними словами погибшего парня:

В Бердянске россияне убили подростка / скриншот

Что известно о Тигране Оганесяне

В сентябре 2022 года оккупанты похитили Тиграна и его друга Никиту Ханганова и обвинили их в терроризме. По данным "Медийной инициативы по правам человека", их допрашивали, избивали и пытали электрическим током и заставляли признаться в подготовке диверсии на железной дороге в районе оккупированного Мелитополя.

В июне 2023 года Евродепартамент потребовал от властей РФ выпустить парней и разрешить им выехать на подконтрольную Украине территорию.

Расстрел украинского военнопленного Александра Мациевского

6 марта в Сети появилось страшное видео с украинским защитником, который попал в плен. На кадрах видно, как он курит сигарету и говорит "Слава Украине". В этот момент оккупанты начинают его жестоко расстреливать. Военный погиб на месте.

СБУ официально подтвердила имя Героя. Им является Александр Мациевский.

Погибший был снайпером 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области.

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил Александру Мациевскому звание Героя Украины.

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