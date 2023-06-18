Не добежали до укрытия: оккупанты в Белополье убили мужчину и его 4-летнего сына

Погибшим оказался украинский лейтенант полиции. Он вместе с сыном были на улице, когда прилетел вражеский снаряд.

https://glavred.info/ukraine/ne-dobigli-do-ukrittya-okupanti-v-bilopilli-vbili-cholovika-ta-yogo-4-richnogo-sina-10479022.html Ссылка скопирована

Оккупанты убили в Белополье лейтенанта полиции и его 4-летнего сына / коллаж: Главред, фото: Сумская областная прокуратура, полиция Сумской области

Российские оккупанты прямо в Международный день отца, 18 июня, убили мужчину и его 4-летнего сына в Белополье Сумской области. Враг ударил по городу из артиллерии. Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

Оккупанты в течение дня обстреливали из артиллерии центральную часть Белополья с территории РФ. В какой-то момент вражеский снаряд попал возле многоквартирного дома и убил 38-летнего мужчину и его 4-летнего сына.

В этот момент они находились на улице. В сети сообщали о том, что отец с сыном шли в укрытие и всего несколько метров не хватило, чтобы спрятаться от вражеского обстрела.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством".

В полиции области сообщили, что погибшим оказался оперуполномоченный сектора криминальной полиции старший лейтенант полиции Роман Бабенко.

"Враг среди бела дня беспощадно обстрелял из артиллерии центральную часть г. Белополье. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью правоохранителя и его ребенка. Трудно найти слова, которые бы смогли бы уменьшить душевную боль от потери", - говорится в сообщении.

Мэр Белополья рассказал, что мужчина с сыном не добежали до укрытия всего 5 метров, сообщает Суспільне.

"Как раз проходил отец с сыном. И буквально в трех метрах от них прилетел снаряд. Они просто бежали в укрытие и буквально не добежали 5 метров. Отец на месте погиб, ребенка не успели довезти до больницы, умер на руках", - рассказал Юрий Зарко.

Напомним, в боях за Украину в Донецкой области погиб военнослужащий 72 ОМБр Владислав Гречкосий. Свой последний бой воин принял на Угледарском направлении. У него осталась жена и полуторагодовалый сын.

Также сообщалось, что в боях с российскими оккупантами погиб житель Закарпатской области Андрей Сорохманюк. Ему было всего 27 лет. Защитник Украины принял свой последний бой в населенном пункте Ивановское Донецкой области.

Смотрите видео о защитнике романе Ратушном, который искренне любил Киев и до последнего боролся за справедливость:

Другие новости: