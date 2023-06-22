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"Ежедневно приближал победу": оккупанты убили украинского кикбоксера

Ангелина Подвысоцкая
22 июня 2023, 23:22 обновлено 22 июня, 23:34
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Украинский военный Максим Бодрусь погиб во время наступления на Запорожском направлении.
Максим Бордусь
На фронте погиб военный Максим Бодрусь / Коллаж: Главред, фото: соцсети

Русские оккупанты убили украинского военного - чемпиона Украины по кикбоксинга Максима Бордуся "Кинжал". Об этом сообщается на сайте Спортивного комитета Украины "Ангелы спорта".

Максим был победителем и призером десятков турниров.

Он погиб 11 июня в боях против российских оккупантов.

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"Ежедневно приближал победу Украины с оружием в руках, но сам ее не увидит. Всегда улыбчивый и готовый прийти на помощь в любой момент - таким помнят его товарищи в спортивном кругу", - говорится в сообщении.

На сайте президента появилась петиция с просьбой присвоить погибшему военному звание Героя Украины. Максим навеки останется молодым. Он родился в 2000 году в Киеве, а в 2022 году добровольно пошел на фронт защищать страну.

Он воевал в составе 112 бригады ТРО, а затем отправился на Лиманское направление. В марте этого года он перешел в штурмовую бригаду "Азов".

"После двух месяцев подготовки он вместе со своим подразделением с задачей наступательных действий отправился на Запорожское направление. Только...к сожалению, это было последнее направление в его жизни. Максим погиб от вражеского снаряда, выполняя боевое задание", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, на войне в Украине погиб радиотелефонист батальона морской пехоты ВСУ Юрий Пивовар. В сентябре воину должно было исполниться 38 лет. Жизнь защитника Украины оборвалась 30 мая возле села Покровка в Днепропетровской области.

Также на войне с российскими оккупантами погиб 36-летний матрос Владимир Вавелюк. Воин Военно-морских сил ВСУ был из Камень-Каширского на Волыни. Свой последний бой защитник Украины принял в Донецкой области.

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