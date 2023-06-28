Две родные сестры из Волыни за один месяц потеряли на войне своих мужей

В первые дни полномасштабного российского вторжения Матвей Оверчук и Владимир Коваленко встали на защиту Украины.

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Сестры Юлия и Анна потеряли на войне своих мужей / Коллаж: главред, фото: скриншот ​

Война в Украине сделала вдовами двух сестер из поселка Торчин Волынской области. Юлия и Анна потеряли на войне своих мужей. В первые дни полномасштабного российского вторжения мужчины встали на защиту Украины.

26-летний Матвей Оверчук и 37-летний Владимир Коваленко погибли в июне и июле 2022 года на востоке нашей страны, говорится в сюжете "12 канала".

У погибшего защитника Украины Матвея Оверчука остался маленький сын Мирон, которому недавно исполнился один год.

Маленькому Мирону недавно исполнился годик / Коллаж: Главред, фото: скриншот

24 февраля 2022, когда страна-агрессор начала полномасштабное вторжение, молодая семья проживала в Киеве. Мужчина эвакуировал свою семью в более безопасное место, а сам сразу же пошел в военкомат и вступил в ряды ВСУ.

"Всегда жаловалась я... Он никогда не жаловался. Никогда не жаловался на то, что ему плохую форму дали, что нет вооружения, плохо кормят, что он не высыпается, что он болеет. Никогда", - рассказывает жена погибшего воина Юлия.

Матвей Оверчук погиб, защищая Украину / Коллаж: Главред, фото: скриншот

За время службы Матвею удалось вырваться домой дважды, чтобы увидеть родных.

22 июня 2022 года семья получила трагическое известие. Он погиб в селе Белая Гора возле Лисичанска. Украинский воин произвел свой первый и последний выстрел из ПЗРК, которым подбил вражеский истребитель. Ракета со второго российского самолета ударила по позиции защитников.

Матвей Оверчук стал первой потерей зенитно-ракетного взвода мотопехотного батальона 10-й бригады. 30 июля ему должно было исполниться 27 лет.

Сестра Анна помогала Юлии справиться с утратой / Фото: скриншот

Сестры Анна и Юлия с мужьями / Фото: скриншот

С тяжелой утратой Юлии помогала справиться большая семья. Анна как никто понимала младшую сестру - она тоже ждала с войны своего мужа Владимира. В первые дни вторжения РФ он присоединился к территориальной обороне, а затем отправился на восток страны. В армии был пехотинцем.

Владимир Коваленко в первые дни войны присоединился к силам ТРО / Коллаж: Главред, фото: скриншот

По словам Анны, перед смертью ее муж словно чувствовал, что произойдет что-то. Несколько дней мужчина не выходил на связь. Потом родные начали бить тревогу. О том, что Владимир погиб, они даже и не думали.

Впоследствии им позвонили побратимы Владимира и сообщили о трагедии.

"Мы никогда не думали, что Вова или Матвей не вернутся... А после смерти Матвея, я уже думала, что такого больше случиться точно не может. Не может быть, чтобы двое погибли в течение одного месяца", – говорит Анна.

Анна долго не могла поверить, что ее любимый погиб / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Девушка отказывалась верить в гибель любимого. Позже она получила официальное сообщение из военкомата. 19 июля 37-летний Владимир Коваленко погиб в бою.

"Утром авиация их накрывала, они убегали. Якобы скрылись. Сели отдохнуть. Все сели, а он лег. Ему осколок попал в сонную артерию. Он погиб сразу... Он даже не понял, что умер", – поделилась Анна.

Смотрите видео - Две родные сестры потеряли на войне своих мужей:

Как сообщал Главред, на войне с российскими оккупантами погиб защитник Украины из 93-й отдельной механизированной бригады Юрий Саманюк с позывным "Тринадцатый". Он был разведчиком. О гибели украинского воина стало известно 25 июня.

Напомним, в тяжелых боях за свободу и независимость Украины трагически погиб боец 3-го батальона "Свобода" Бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж" Олесь Гусь с позывным "Флойд". Свой последний бой защитник принял 19 июня.

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