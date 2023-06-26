Двое детей остались без папы: в боях за Украину погиб разведчик Юрий Саманюк

О гибели украинского воина стало известно 25 июня. Он служил в 93-й отдельной механизированной бригаде.

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У Юрия Саманюка осталась жена и двое детей / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/oleksandr.aronets, t.me/victor_andrusiv

На войне с российскими оккупантами погиб защитник Украины из 93-й отдельной механизированной бригады Юрий Саманюк с позывным "Тринадцатый". Он был разведчиком.

О гибели украинского воина стало известно 25 июня. Трагическую новость сообщил экс-советник главы МВД Виктор Андрусив в Telegram.

"Погиб Юрий Саманюк. Мой друг. Многолетний. Хочется вам написать об этом воине, но просто нет сил... Ты был воином и ушел им", – написал Андрусив.

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Украинский политик Олександр Аронец также прокомментировал в Facebook это трагическое событие.

"Ком в горле... Юра, земляк, гуцул... как же так... Вечная память...", – написал он.

Юрий Саманюк был разведчиком / Фото: facebook.com/oleksandr.aronets

Он также обратился и к побратимам Юрия.

"Подразделения Юры, разведчиков 93-й бригады, мы с вами передавали два автомобиля, так что вы видели Юрку на общих фотографиях. Юра и его уже павший собрат Толик – это одни из первых воинов, с кем свела судьба после 24.02. Помолитесь за моего друга. Царство Небесное. Просто нет слов", – написал Аронец.

Точное место гибели Юрия Саманюка неизвестно. У воина осталась жена и двое детей.

Юрий Саманюк с детьми / Фото: t.me/victor_andrusiv

Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами погиб многодетный отец Вячеслав Аноприенко. Свой последний бой он принял в Донецкой области. Воин служил в в 88-м батальоне морской пехоты. Ему было 43 года. Дома своего защитника не дождались жена и четверо их детей.

Ранее на войне в Украине погиб житель Хмельницкой области Василий Шаблий. Героя провели в последний путь в селе Нестеровцы.

Военнослужащий бригады "Эдельвейс" погиб в боях за Бахмут на следующий день после своего 46-го дня рождения 16 февраля.

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