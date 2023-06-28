Ракетный удар по Краматорску: РФ убила 8 украинцев, из них трое - дети, 60 раненых

Продолжается разбор завалов разрушенного здания. Не исключено, что под обломками есть еще люди.

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На месте ракетного удара в Краматорске продолжаются поисково-спасательные работы / Коллаж: Главред, фото: t.me/kramatorsk_rada

Вечером 27 июня российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Краматорску. Поисково-спасательная операция на месте удара продолжалась всю ночь. Утром в среду стало известно, что число жертв возросло.

Как сообщили в ГосЧС, по состоянию на 07:00 28 июня из-под завалов разрушенного здания кафе деблокированы тела 8 погибших. Погибли в том числе и три ребенка (двое - 2008 и 2011 г.р.).

По данным спасателей, пострадали 56 человек, в том числе один ребенок 2022 года рождения. Спасти удалось три человека.

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Продолжается разбор завалов разрушенного здания. Не исключено, что под обломками есть еще люди.

Генпрокурор Андрей Костин, в свою очередь, уточнил последствия ракетного удара по Краматорску: 8 погибших и 60 раненых.

Среди погибших: три несовершеннолетние девушки 17 лет и две сестры 14 лет.

"Обстрел двумя ракетами Искандер совершили вечером, когда люди только что добрались домой после работы. Преступный режим России продолжает тактику террора против мирных украинцев", - отметил Костин.

Досудебное расследование проводится по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины). Процессуальное руководство осуществляется Донецкой областной прокуратурой.

Обстрел Краматорска 27 июня 2023

Российские оккупационные войска во вторник, 27 июня, нанесли ракетный удар по Краматорску. Захватчики ударили по заведению питания, где было много людей.

Как сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко, Россия прицельно ударила по местам скопления людей в Краматорске. Повреждены здания отеля, заведения питания и несколько частных домов.

По состоянию на 23:00 сообщалось, что в результате ракетного удара по Краматорску погибли по меньшей мере четыре человека, в том числе 17-летняя девушка. Ранения различной степени тяжести получили 42 человека, в том числе 8-месячный младенец.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Краматорска и заявил, что страна-агрессор Россия заслуживает лишь поражение и трибунал.

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