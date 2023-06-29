В кафе был детский праздник: волонтер из США рассказал об ударе РФ по Краматорску

Американский доброволец Ник Дакворт вместе с командой был в заведении. Им спасло жизнь то, что их столик был на улице.

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Ник Дакворт рассказал о ракетном ударе РФ по Краматорску / Коллаж: Главред, фото: Facebook Nick Duckworth

Во время ракетного удара РФ по кафе в Краматорске вечером во вторник, 27 июня, в заведении был детский праздник. Об этом рассказал американский доброволец в Украине Ник Дакворт.

По его словам, он был в ресторане Ria Lounge, когда туда ударила российская ракета. Это было примерно в 19:30, пишет CNN. В это время в заведении был праздник для детей.

"Был детский праздник, много других гуманитарных работников, журналистов", – рассказал он.

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"Я помню, как пытался сказать своей команде, чтобы она спускалась в укрытие, но не успел до того, как ракета прилетела", — добавил Дакворт.

Волонтер отметил, что многие люди получили травмы.

"Я побежал помогать переводчику журналистской команды, у которого были тяжелые травмы. Также на место происшествия прибыл фельдшер нашей команды, я побежал в ресторан, чтобы начать оценивать, где помощь нужна больше всего. Там была девушка, прижатая крышей и колонной. А также я начал помогать перемещать обломки там, чтобы освободить всех людей, которых прижало", — рассказал он.

По словам Дакворта, ему и его команде спас жизнь тот факт, что официанту в последнюю минуту удалось найти для них столик снаружи.

"Единственный свободный внутри стол был бы погребен под обломками", — сказал мужчина.

Он и его коллеги, в том числе британский волонтер Мо Хорник, отделались лишь легкими травмами.

Дакворт находится в Украине около 14 месяцев, работает в гуманитарной благотворительной организации, доставляющей помощь мирным жителям в прифронтовых селах. Он часто писал в Facebook о доставке медикаментов и других продуктов в прифронтовые районы на востоке Украины.

Обстрел Краматорска 27 июня 2023

Российские оккупационные войска во вторник, 27 июня, нанесли ракетный удар по Краматорску. Захватчики ударили по заведению питания, где было много людей.

Как сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко, Россия прицельно ударила по местам скопления людей в Краматорске. Повреждены здания отеля, заведения питания и несколько частных домов.

Вечером 28 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские ракеты убили в Краматорске 11 людей, в том числе троих детей. Травмированы и ранены более 60 человек.

Утром 29 июня из-под завалов в Краматорске достали тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв возросло до 12 человек, погибли в том числе трое детей. Пострадали 60 человек, в том числе младенец. Спасены 11 человек, из них 7 — подразделением ГосЧС. Аварийно-спасательные работы завершены.

Контрразведка задержала агента спецслужб страны-агрессора России, который скорректировал ракетный удар по кафе в центре Краматорска 27 июня. Корректировщик оказался "расконсервированным" агентом главного управления Генштаба Вооруженных сил России.

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