"Россияне – под ударом": РФ не может защитить своих граждан от атак БПЛА - эксперт

Сунгуровский заметил, что русские наконец-то узнали, что идет война, и что они сами могут оказаться целями.

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Сунгуровский заявил, что РФ не может защитить своих граждан от атак БПЛА / Коллаж: Главред, фото: Главред, соцсети

Удары по Москве могут существенно повлиять на ситуацию в стране-агрессоре России, негативно сказываясь на моральном состоянии общества и Вооруженных силах РФ. Такое мнение в интервью Главреду высказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

"Во-первых, россияне, наконец-то узнали, что, оказывается, идет война, и что они сами могут оказаться целями, а не только они будут управлять ракетами, которые летят в сторону Украины. То есть они тоже под ударом. Во-вторых, это говорит о том, что вооруженные силы России, в частности, силы противовоздушной обороны не в состоянии их защитить. А все это сказывается на моральном состоянии и общества, и вооруженных сил РФ", - отметил Сунгуровский.

По его словам, мы поймем, что россияне начали на это реагировать, когда они начнут стягивать силы ПВО под Москву и другие стратегически важные объекты. А поскольку избытка в этих средствах у них нет, то это скажется на состоянии противовоздушной обороны РФ на фронте.

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"Пока они могут это делать без ущерба для войсковой ПВО, и в дальнейшем могут использовать полустационарные или мобильные стратегические комплексы типа С-400, С-500, чтобы прикрыть стратегически важные объекты. Хотя успешные удары по Таганрогу, раньше – по "Энгельсу", а теперь по Москве говорят о том, что, в общем-то, этих средств недостаточно", - подчеркнул эксперт.

Как отметил Сунгуровский, любая система ПВО не стопроцентная. Во-первых, у нее есть какая-то вероятность поражения этих целей. А во-вторых, есть слепые зоны, которые ВСУ пытаются использовать для того, чтобы эту систему пробить. Это и размещение сил, и комплексование сил, и эшелонированное построение ПВО, и так далее. То есть много нюансов, где могут проявиться слабости такой системы.

"Но все зависит от того, откуда россияне будет стягивать эти силы и средства. Во-первых, это обязательно скажется на том, что ПВО в других группировках или военных округах будут ослаблены. Во-вторых, они могут полагаться на свою оборонную промышленность, которая в принципе, сейчас очень сильно ограничена в серийном выпуске таких средств. Вы, наверное, слышали похваления Путина о том, что они выпускают больше зенитных ракет, чем все остальные страны мира. По количеству они, возможно, могут обогнать кого угодно в мире, но не по качеству. Что дроны, что ракеты падают на своей территории или, по крайней мере, не попадают в цель", - сказал он.

Директор военных программ Центра Разумкова отметил, что если бы у Украины было достаточное количество дронов, авиации, ракет, то, естественно, ни одна система ПВО не в состоянии выдержать такой натиск.

"Потому им придётся ослаблять свою противовоздушную оборону на каких-то участках, чтобы усилить ее или на приоритетных направлениях, или в районе приоритетных объектов", - добавил Сунгуровский.

Кто такой Николай Сунгуровский Николай Викторович Сунгуровский (01 января 1951, Москва) - военный эксперт и директор военных программ Центра Разумкова. В 1972 году окончил Оренбургское высшее военное зенитно-ракетное училище. В 1982 - Киевскую академию противовоздушной обороны. В 1991 - Высшую школу предпринимательства при Киевском институте народного хозяйства. С декабря 1999 года - координатор программ Украинского центра экономических и политических исследований (ныне - Центр Разумкова). До этого работал заведующим отделом аналитической службы аппарата СНБО Украины. С февраля 2000-го - внештатный консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. С декабря 2006 года - директор военных программ Центра Разумкова. Полковник запаса. Стаж военной службы - 31 год (из них половина - в научно-исследовательских учреждениях). Сферы деятельности - системология, системный анализ, стратегическое планирование, методы анализа и обеспечения национальной безопасности. Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, автор более 100 научных работ.

Атаки дронов на Москву

В ночь на 1 августа центр Москвы второй раз за неделю атаковали беспилотники. Раздалась серия взрывов. Один из дронов снова влетел в одну из башен "Москва-Сити". По данным росСМИ, на 21 этаже башни IQ-квартала "Москва-Сити" находится Министерство экономического развития РФ.

Предыдущая атака на Москву была в ночь на воскресенье, 30 июля. Тогда взрыв прогремел в 50-этажном здании возле комплекса "Москва-Сити". Пострадавших якобы нет, пожара не было. При этом башня "IQ-квартала" в "Москва-Сити" эвакуирована после "хлопка".

Впоследствии у Зеленского прокомментировали атаку по Москве. Как отметил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, Москва стремительно привыкает к полноценной войне, которая скоро перейдет на территорию России. По его словам, все, что будет происходить в РФ – это объективный исторический процесс.

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