УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Россияне – под ударом": РФ не может защитить своих граждан от атак БПЛА - эксперт

Алина Дембицкая
2 августа 2023, 01:50
7
Сунгуровский заметил, что русские наконец-то узнали, что идет война, и что они сами могут оказаться целями.
Сунгуровский
Сунгуровский заявил, что РФ не может защитить своих граждан от атак БПЛА / Коллаж: Главред, фото: Главред, соцсети

Удары по Москве могут существенно повлиять на ситуацию в стране-агрессоре России, негативно сказываясь на моральном состоянии общества и Вооруженных силах РФ. Такое мнение в интервью Главреду высказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

"Во-первых, россияне, наконец-то узнали, что, оказывается, идет война, и что они сами могут оказаться целями, а не только они будут управлять ракетами, которые летят в сторону Украины. То есть они тоже под ударом. Во-вторых, это говорит о том, что вооруженные силы России, в частности, силы противовоздушной обороны не в состоянии их защитить. А все это сказывается на моральном состоянии и общества, и вооруженных сил РФ", - отметил Сунгуровский.

По его словам, мы поймем, что россияне начали на это реагировать, когда они начнут стягивать силы ПВО под Москву и другие стратегически важные объекты. А поскольку избытка в этих средствах у них нет, то это скажется на состоянии противовоздушной обороны РФ на фронте.

видео дня

"Пока они могут это делать без ущерба для войсковой ПВО, и в дальнейшем могут использовать полустационарные или мобильные стратегические комплексы типа С-400, С-500, чтобы прикрыть стратегически важные объекты. Хотя успешные удары по Таганрогу, раньше – по "Энгельсу", а теперь по Москве говорят о том, что, в общем-то, этих средств недостаточно", - подчеркнул эксперт.

Как отметил Сунгуровский, любая система ПВО не стопроцентная. Во-первых, у нее есть какая-то вероятность поражения этих целей. А во-вторых, есть слепые зоны, которые ВСУ пытаются использовать для того, чтобы эту систему пробить. Это и размещение сил, и комплексование сил, и эшелонированное построение ПВО, и так далее. То есть много нюансов, где могут проявиться слабости такой системы.

"Но все зависит от того, откуда россияне будет стягивать эти силы и средства. Во-первых, это обязательно скажется на том, что ПВО в других группировках или военных округах будут ослаблены. Во-вторых, они могут полагаться на свою оборонную промышленность, которая в принципе, сейчас очень сильно ограничена в серийном выпуске таких средств. Вы, наверное, слышали похваления Путина о том, что они выпускают больше зенитных ракет, чем все остальные страны мира. По количеству они, возможно, могут обогнать кого угодно в мире, но не по качеству. Что дроны, что ракеты падают на своей территории или, по крайней мере, не попадают в цель", - сказал он.

Директор военных программ Центра Разумкова отметил, что если бы у Украины было достаточное количество дронов, авиации, ракет, то, естественно, ни одна система ПВО не в состоянии выдержать такой натиск.

"Потому им придётся ослаблять свою противовоздушную оборону на каких-то участках, чтобы усилить ее или на приоритетных направлениях, или в районе приоритетных объектов", - добавил Сунгуровский.

Кто такой Николай Сунгуровский

Николай Викторович Сунгуровский (01 января 1951, Москва) - военный эксперт и директор военных программ Центра Разумкова.

В 1972 году окончил Оренбургское высшее военное зенитно-ракетное училище.

В 1982 - Киевскую академию противовоздушной обороны.

В 1991 - Высшую школу предпринимательства при Киевском институте народного хозяйства.

С декабря 1999 года - координатор программ Украинского центра экономических и политических исследований (ныне - Центр Разумкова). До этого работал заведующим отделом аналитической службы аппарата СНБО Украины.

С февраля 2000-го - внештатный консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

С декабря 2006 года - директор военных программ Центра Разумкова.

Полковник запаса. Стаж военной службы - 31 год (из них половина - в научно-исследовательских учреждениях). Сферы деятельности - системология, системный анализ, стратегическое планирование, методы анализа и обеспечения национальной безопасности.

Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, автор более 100 научных работ.

Атаки дронов на Москву

В ночь на 1 августа центр Москвы второй раз за неделю атаковали беспилотники. Раздалась серия взрывов. Один из дронов снова влетел в одну из башен "Москва-Сити". По данным росСМИ, на 21 этаже башни IQ-квартала "Москва-Сити" находится Министерство экономического развития РФ.

Предыдущая атака на Москву была в ночь на воскресенье, 30 июля. Тогда взрыв прогремел в 50-этажном здании возле комплекса "Москва-Сити". Пострадавших якобы нет, пожара не было. При этом башня "IQ-квартала" в "Москва-Сити" эвакуирована после "хлопка".

Впоследствии у Зеленского прокомментировали атаку по Москве. Как отметил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, Москва стремительно привыкает к полноценной войне, которая скоро перейдет на территорию России. По его словам, все, что будет происходить в РФ – это объективный исторический процесс.

Вас может заинтересовать:

война в Украине Москва Николай Сунгуровский война России и Украины
Реклама

Главное за день

Препятствий не будет: в ГУР намекнули на новые "хлопки" на Крымском мосту

Препятствий не будет: в ГУР намекнули на новые "хлопки" на Крымском мосту

22:38 Украина
"Оккупанты почувствуют последствия нашей работы": Зеленский провел важное совещание

"Оккупанты почувствуют последствия нашей работы": Зеленский провел важное совещание

22:33 Украина
Белорусские вертолеты пересекли границу Польши: об инциденте уже сообщили в НАТО

Белорусские вертолеты пересекли границу Польши: об инциденте уже сообщили в НАТО

21:48 Мир
Все главные новости

Последние новости

01:50

"Россияне – под ударом": РФ не может защитить своих граждан от атак БПЛА - эксперт

01:10

ПВО Москвы "не видит" дронов - экспертВидео

00:41

Безумная головоломка ставит в тупик большинство взрослых: нужно посчитать блоки

01 августа, вторник
23:37

Генерал-майор рассказал, почему РФ изо всех сил пытается вернуть Старомайорское

22:55

"Выглядел лучше, чем когда-либо": Бекхэм показал, как дочь делает ему макияж

Удары по Москве приближают крах Путина, РФ придется оголить фронт - СунгуровскийУдары по Москве приближают крах Путина, РФ придется оголить фронт - Сунгуровский
22:38

Препятствий не будет: в ГУР намекнули на новые "хлопки" на Крымском мосту

22:33

"Оккупанты почувствуют последствия нашей работы": Зеленский провел важное совещание

22:03

Россия не блокирует украинские порты на Дунае, "прорыва" кораблей не было - СМИ

21:48

Белорусские вертолеты пересекли границу Польши: об инциденте уже сообщили в НАТО

Реклама
21:23

Такого вы еще не слышали: что в украинском языке означает слово "блават"

21:11

Андрей Данилко рассказал про свою любовь и бабочек в животе

21:06

В Польше неожиданно прошлись по Украине из-за "неблагодарности": МИД вызывал посла

20:59

Только один человек в России мстит Гиркину - экспертВидео

20:46

Гороскоп на август 2023 для Водолеев: возвращение бывшего, смена имиджа и ремонтВидео

20:39

Сложная оптическая иллюзия: нужно найти на изображении человека за 5 секунд

19:58

Гороскоп на август 2023: Козерог примет важное решение и исполнит мечтуВидео

19:58

Вместо наступления на Киев: Данилов заявил, что вскоре будет второй поход на Москву

19:36

Мощные взрывы в Севастополе: ВСУ подорвали арсенал Черноморского флота РФВидео

19:21

Favbet Foundation передал ВСУ на лиманское направление внедорожник Nissan реклама

19:10

5 ракет попали в цель: ВСУ взорвали оккупантов на острове Джарылгач

Реклама
19:02

Что означает "копилити губи" в украинском языке: Авраменко удивил ответом

18:55

Камалия нежно обратилась к мужу-миллиардеру: "Невероятный"

18:31

На антироссийских протестах в Батуми задержаны уже двое украинцев - СМИ

18:28

Оккупанты мощно штурмуют: ВСУ в жестоких боях отбивают атаки

18:23

"Пусть молятся": Лукашенко нагло "пошутил" о наступлении на Польшу

18:07

Поразительная работа правого полушария: 3 самых креативных знака зодиака

17:40

Приобрел имущества на 350 тысяч долларов: в Днепре проводят срочные обыски у военкома

17:36

Российский "Ланцет" пытался "убить" ЗРК IRIS-T, но что-то пошло не такВидео

17:32

Паники нет, но мы валим: блогерша из РФ бежит из Москва-сити из-за дроновВидео

17:24

Алексей Панин рассказал, о чем говорил с Потапом в начале войны

17:21

Где лучше хранить консервацию в квартире: главные советы по сбережению

17:02

Танцор Влад Яма ответил, не хочет ли он на фронт

17:01

"Леди со стальными нервами": на войне погибла 34-летняя защитница и молодая мама

16:45

Атакуют сразу 3 циклона: Украину зальет грозовыми ливнями

16:44

Голос країни-13: топ фактов, которые вы хотели знать о новом европейском сезоне

16:40

Не узнать: как сейчас выглядит резко постаревшая Ольга Николаевна со Сватов

16:37

Почему желтеет белая одежда в шкафу: причины и способы избавиться от неприятности

16:36

"Слабая ПВО": эксперт объяснил, мог ли украинский дрон атаковать Москву

16:25

"Мне безразлично на Украину": украинский певец в Европе пожаловался на душевное состояние

16:13

"Знакомьтесь, Марсель": Тимур Мирошниченко впервые показал лицо приемного сына

Реклама
16:12

Улетает на ура: быстрая намазка из 3 ингредиентов с восхитительным вкусом - рецептВидео

16:00

Почему 2 августа нельзя смотреть в зеркало и на свою тень: приметы и запреты

15:47

"Силы на поле боя равны": начальник Генштаба Эстонии оценил, когда будет прорыв ВСУ

15:42

Загадка для тех, кто любит кошек: нужно найти хвостатого любимца в комнате

15:38

ВСУ могут сломать "хребет" оккупантам на юге уже до октября - АрестовичВидео

15:36

Россия меняет тактику у Бахмута: враги переодеваются в форму ВСУ

15:22

Защитник Азовстали Дианов показал, как гулял с Кевином Костнером

15:13

Гороскоп на август 2023 года для Стрельцов: астролог назвала день исполнения мечтыВидео

15:01

Маньяк насиловал похищенную девушку целых 14 лет: сбежать ей помогла мать мужчины

14:53

Умер "Пи-Ви Херман" - актер и комик Пол Рубенс

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять