Атака Москвы беспилотниками: Игнат объяснил, может ли РФ сбивать дроны

У России есть станции, которые могут препятствовать работе украинских Сил обороны.

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У РФ есть возможность бороться с украинскими беспилотниками / Коллаж: Главред, Фото armyinform.com.ua, УНИАН

В ночь на 24 июля в Москве прогремели взрывы. Столицу РФ атаковали беспилотники. Однако россиянам удалось подавить их средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он обратил внимание на то, что необязательно пытаться сбить дроны зенитными ракетными пушками. Однако у РФ есть станции, которые препятствуют работе украинских Сил обороны.

"К сожалению, пошли оккупанты далеко вперед в этом вопросе. Ведь развивали направление средств радиоэлектронной борьбы. Не обязательно беспилотник сбивать зенитными ракетами или пушками, его можно просто заставить упасть, сесть, перехватить его средствами радиоэлектронной борьбы. Россия имеет мощные станции на сегодняшний день, которые и препятствуют работе наших Сил обороны", - сказал Игнат.

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В то же время украинские беспилотники донимают оккупантов. Однако у ВСУ пока нет средств, чтобы фиксировать события в Москве из-за далекого расстояния.

"Наши радиотехнические войска видят цели внутри страны, за ее пределами — на 100 и более километров. А что происходит в Москве — это больше к разведке. Что и как происходит — видимо хозяева беспилотников лучше знают, что там происходило", — добавил спикер Воздушных сил.

Взрывы в Москве 24 июля

Рано утром в понедельник 24 июля в разных районах Москвы прозвучали громкие взрывы. Город атаковали дроны. Было повреждено здание рядом с Министерством обороны РФ, еще один дрон попал в московский бизнес-центр.

В Министерстве обороны России заявили, что в атаке дронов на Москву виновата Украина. Город был атакован "двумя летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы".

Позже стало известно, что атака дронов на Москву 24 июля была спецоперацией ГУР. Все запущенные разведкой дроны достигли Москвы. Количество беспилотников не уточняется.

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