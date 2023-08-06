ПВО Украины вскоре будет гарантировать безопасность всей Европы - Зеленский

Украинский гарант подчеркнул, что в украинском небе воздушные силы смогут доказать, что террор проигрывает.

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Зеленский заявил, что воздушный щит Украины впоследствии будет гарантировать безопасность всей Европы / Коллаж: Главред, фото: офис президента Украины, Facebook / pvkshid

В течение последней недели страна-агрессор Россия выпустила по Украине 65 ракет и 178 ударных дронов, из них 87 "шахедов". Украинские силы ПВО сбили большую часть. Наша страна сделает все возможное, чтобы воздушный щит вскоре стал еще крепче. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.

"Только за одну эту неделю российские террористы применили против нас уже 65 различных ракет, 178 ударных дронов, из них 87 "шахедов". Существенную часть удалось сбить. Мы сделаем все, чтобы украинский воздушный щит становился только крепче", - заявил президент.

Украинский гарант подчеркнул, что в украинском небе воздушные силы смогут доказать, что террор проигрывает.

видео дня

"Все вместе можем это доказать – все партнеры. Очень важна ответственная позиция каждого из партнеров по поставке систем ПВО и ракет к ним. Полная защита от террора нужна здесь, чтобы потом не пришлось думать, как защитить от него еще и другие народы. Украина может выиграть эту битву, и наш воздушный щит впоследствии будет гарантировать безопасность всей Европы", - добавил он.

Воздушный щит Украины

Как сообщал Главред, российские оккупанты в ночь на 6 августа атаковали Украину крылатыми ракетами. Крылатые ракеты были запущены со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. К счастью, ПВО сработало на отлично.

Недавно представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина максимально эффективно использует все системы противовоздушной обороны, которые получила в качестве военной помощи от западных партнеров. Однако таких систем у нас немного, и перекрыть ими весь фронт невозможно. Поэтому системы ПВО расставлены так, чтобы они использовались наиболее рационально.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина усилила ПВО, системы отправят туда, где они очень нужны. Так, в своем Telegram-канале украинский гарант рассказал о том, что заслушал отчет о поставках вооружений и боеприпасов и заявил об усилении системы противовоздушной обороны.

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