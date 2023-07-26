Украина усилила ПВО, системы отправят туда, где они очень нужны – Зеленский

ГУР Минобороны и Служба внешней разведки Украины доложили об активности войск страны-агрессора России и ее ближайших планах, рассказал Владимир Зеленский.

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ПВО усилят там, где сейчас есть в этом необходимость - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, АрміяІнформ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили о поставках оружия, боеприпасов, ситуации на фронте и планах оккупационных войск агрессора России на ближайшее время. Украинское государство усилило систему противовоздушной обороны – установки отправят туда, где такие комплексы сейчас больше всего нужны.

В своем Telegram-канале украинский гарант рассказал о том, что заслушал отчет о поставках вооружений и боеприпасов и заявил об усилении системы противовоздушной обороны.

"Ежедневный селектор. Заслушал текущие отчеты по поставкам оружия и боеприпасов. Есть усиление нашей системы ПВО. Его направят туда, где сейчас больше всего нужно", - отметил президент.

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Также он добавил, что спецслужбы и главнокомандующий доложили о ситуации на фронте, активности врага и его ближайших планах.

"ГУР и СВР доложили об активности врага и его ближайших планах. СБУ – о ходе последних реализаций по отношению к врагу внутри государства. Главком Залужный проинформировал о наступательных и оборонных действиях по всей линии столкновения. Верим в наших ребят. Работаем дальше", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Война России против Украины

Министр обороны Алексей Резников ранее сделал прогноз, согласно которому война в Украине закончится летом 2024 года. По мнению главы Минобороны, Киев одержит победу над российскими оккупантами, а украинское государство вступит в НАТО.

Аналитики Института изучения войны 26 июля сообщили, что ВСУ продвинулись вперед. По данным специалистов, украинские войска достигли успехов как минимум на трех направлениях. В том числе, и в районе Бахмута Донецкой области.

В Генеральном штабе рассказали, что ВСУ добились успеха на южном фронте. Силы обороны наступают на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на отвоеванных рубежах.

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