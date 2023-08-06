Оккупанты ударили по Украине "Калибрами" и "шахедами": ПВО сработало на отлично

Крылатые ракеты вероятно были запущены из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря.

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Shahed-131/136, ПВО Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/kpszsu

Российские оккупанты в ночь на 6 августа атаковали Украину крылатыми ракетами.

Крылатые ракеты были запущены из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря, сообщали Воздушные Сили ВСУ.

Как сообщили в Генштабе, за прошедшие сутки враг нанес 20 ракетных ударов. "12 ракет "Калибр" были уничтожены зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил", - говорится в сообщении.

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Кроме того, враг нанес 62 авиационных удара. В частности применил 4 ударных дрона типа "Shahed" - все были уничтожены. Также за прошедшие сутки оккупанты совершили 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В Воздушных Силах ВСУ заявили, что ПВО с вечера 5 августа до утра 6-го сбила 30 ракет и 27 "шахедов".

Всего ракет и дронов было 70. По информации ВС, не удалось уничтожить 3 "Калибра" и 7 Х-101/Х555.

Также вечером Украину атаковали три аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал".

"Что касается "Кинжалов", информацию не обнародуем", — написано в официальной сводке ВС.

Ракетная атака на Украину

Как сообщал Главред, российские оккупанты вечером 5 августа выпустили ракеты. Во всей Украине объявили воздушную тревогу. Ракеты были запущены с Черного моря.

В воздушных силах заявили, что Кинжалы летели в сторону Винницкой, Хмельницкой, Житомирской и Полтавской областей. В Сети сообщили о том, что в Хмельницкой и Житомирской областях прогремели взрывы.

Также сообщалось, что РФ готовит мощную атаку в ближайшее время: украинцам назвали вероятные цели нового ракетного удара. Так, пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что страна-агрессор может в очередной раз ударить по портовой инфраструктуре Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетный террор россиян. Он подчеркнул, что ракеты государства-зла не сильнее нашей воли. Глава государства заявил, что Украина выстоит против ударов "российского зла".

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