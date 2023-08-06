"Ни в коем случае не лобовые атаки": в ВСУ рассказали о тактике украинских военных

Украинские войска делают ставку на максимальную маневренность, интенсивные удары по врагу, на уничтожение логистики россиян.

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В ВСУ рассказали о тактике украинских военных / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушка, facebook/sergij.cerevatij

Тактика ведения боевых действий Вооруженных сил Украины существенно отличается от той, которую использовали "вагнеровцы" на Бахмутском направлении. Украинская армия стремится сохранить свой личный состав, и именно поэтому она отказывается от лобовых атак. Об этом сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире 24 канала.

Как отметил Череватый, на Бахмутском направлении изменился характер боевых действий, потому что теперь наступление ведут силы обороны, штурмуя позиции оккупантов.

"Мы ни в коем случае не повторяем практику Вагнера – мы совсем по-другому действуем", - сказал Череватый.

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По его словам, украинские войска делают ставку на максимальную маневренность, интенсивные удары по врагу, на уничтожение логистики россиян.

"И ни в коем случае не лобовые атаки, потому что мы бережем свой личный состав и с чисто человеческих понятий, и с военных понятий – потому что это наши закаленные в боях воины", - добавил представитель восточной группировки войск ВСУ.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Неждавно президент Владимир Зеленский заявил, что армия Украины продолжает продвигаться на фронте. По его словам, украинские войска уже достигли неплохих результатов.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на американского чиновника, ВСУ перешли к крупному наступлению на южном фронте, операция набирает обороты. Армия Украины усиливает военную операцию почти через 2 месяца после начала контрнаступления.

Российский диктатор Владимир Путин жалуется на начало масштабного контрнаступления ВСУ. Так, глава кремлевского режима манипулирует темой переговоров с Украиной, начать который якобы мешают контрнаступательные операции ВСУ.

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