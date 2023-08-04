Данилов откровенно ответил, может ли Украина снова стать ядерным государством

Секретарь СНБО отметил, что сейчас есть государства, которые не владеют ядерным оружием, однако получают его от партнеров, в частности, по НАТО.

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Данилов рассказал, удастся ли Украине восстановить ядерный статус / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Украине, вероятнее всего, будет сложно восстановить ее ядерный статус. Это обусловлено не только политическими, но и технологическими ограничениями. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Так, Данилова спросили, могут ли гарантии безопасности для Украины предусматривать наличие у нашей страны ядерного оружия в любом виде.

"Что касается арсенала, который был у нас изъят, давайте будем реалистами – вряд ли это вообще возможно. И не только по каким-то политическим вопросам, но и по технологическим. Это очень сложная ситуация. Те межконтинентальные ракеты, которые были на территории нашей страны, – это сложная вещь", - подчеркнул секретарь СНБО. видео дня

В то же время, по его словам, сейчас есть государства, которые непосредственно не владеют ядерным оружием, однако получают его от партнеров, в частности, по НАТО.

"Такие случаи есть. Будет ли это работать в нашем случае - я сейчас вам сказать не могу, потому что это сложная, ответственная и тяжелая работа", - добавил Данилов.

Ядерный шантаж со стороны РФ

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ожидает крах. Путина об этом уже предупредили.

Украинский дипломат Владимир Ельченко отметил, что Соединенные Штаты Америки имеют инструменты и возможности, чтобы физически устранить российского диктатора Владимира Путина. Это произойдет, если глава Кремля решит применить против Украины тактическое ядерное оружие.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, России не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины. "Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - отметил он.

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